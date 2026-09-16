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Graham Potter defiende con firmeza a Viktor Gyokeres mientras el delantero del Arsenal afronta un intenso escrutinio
Potter mantiene la calma ante las dificultades de Gyokeres
Gyokeres se encuentra en una situación poco habitual en el Emirates Stadium, después de haber perdido su condición de titular indiscutible con Mikel Arteta. El internacional sueco fue una revelación durante la campaña 2025-26, terminando como máximo goleador del club con 21 tantos, mientras el Arsenal por fin ponía fin a su larga espera por un título de la Premier League. Sin embargo, la presente temporada ha supuesto un cambio drástico en su situación, ya que el futbolista de 28 años solo ha sumado un cameo de 12 minutos en las cuatro primeras jornadas de liga. Incluso una rara titularidad en la Carabao Cup acabó en frustración, ya que no logró ver puerta en una victoria por 4-2 sobre el Ipswich Town.
A pesar de la tormenta que se está gestando en el norte de Londres, Potter se apresuró a apagar el fuego durante el anuncio de la convocatoria de la selección nacional del miércoles en Solna. El seleccionador de Suecia insistió en que no hay motivo de alarma por la falta de goles de su delantero estrella. "Las cosas pasan. Hay altibajos, como en la vida. Es campeón de la Premier League. Marcó muchos goles como delantero centro del Arsenal. Estuvo increíble en la fase de clasificación y también hizo un buen Mundial", explicó Potter, tal y como recoge Fotbollskanalen.
- AFP
Cómo afrontar la presión del fútbol de élite
La transición de ser el foco de un equipo campeón a convertirse en una figura secundaria ha suscitado dudas sobre la confianza del delantero, pero Potter cree que el escrutinio es simplemente un riesgo inherente al oficio en la élite de este deporte. No tardó en señalar que las exigencias del fútbol de máximo nivel atraen de forma natural ese escrutinio, pero se mantiene firme en su admiración por el jugador.
«Los jugadores de este nivel siempre recibirán críticas en algún momento. Pero aquí no hay ningún problema. Queremos a Viktor. Le gusta estar aquí. Crearemos las mejores condiciones para él para que pueda seguir siendo un jugador de primer nivel», añadió Potter.
Reactivar los planes por el delantero
Potter se ha sincerado sobre su estrategia para reconstruir la confianza de Viktor, insistiendo en que un nuevo comienzo podría ser la clave para revitalizar la carrera de la estrella tras un frustrante periodo alejado de los terrenos de juego. Al ser preguntado por cómo pretende reconstruir la confianza de un jugador que actualmente está falto de minutos de competición, Potter ofreció una reflexión filosófica sobre la volatilidad de una carrera profesional.
«Como he dicho, forma parte de la vida de un futbolista. Las cosas pueden pasar rápido y simplemente tenemos que afrontarlo. A veces, un cambio de entorno puede ayudar a un jugador, y todos estamos deseando tener a Viktor con nosotros. Le ayudaremos a disfrutar de su fútbol», señaló el exentrenador del Chelsea.
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Rotaciones de plantilla y actualizaciones sobre lesiones
Aunque Gyokeres sigue siendo una figura central en los planes de Potter, la convocatoria dejó noticias sobre varias ausencias e inclusiones de alto perfil. La estrella del Tottenham Dejan Kulusevski es la ausencia más destacada, ya que sigue recuperándose de un contratiempo por una lesión de larga duración que le mantiene fuera de acción desde mayo de 2025. En noticias más positivas para Suecia, la convocatoria incluye caras nuevas e ilusionantes como el defensa del Hammarby Hampus Skoglund y Patrik Walemark, del Lech Poznan.
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