Gyokeres se encuentra en una situación poco habitual en el Emirates Stadium, después de haber perdido su condición de titular indiscutible con Mikel Arteta. El internacional sueco fue una revelación durante la campaña 2025-26, terminando como máximo goleador del club con 21 tantos, mientras el Arsenal por fin ponía fin a su larga espera por un título de la Premier League. Sin embargo, la presente temporada ha supuesto un cambio drástico en su situación, ya que el futbolista de 28 años solo ha sumado un cameo de 12 minutos en las cuatro primeras jornadas de liga. Incluso una rara titularidad en la Carabao Cup acabó en frustración, ya que no logró ver puerta en una victoria por 4-2 sobre el Ipswich Town.

A pesar de la tormenta que se está gestando en el norte de Londres, Potter se apresuró a apagar el fuego durante el anuncio de la convocatoria de la selección nacional del miércoles en Solna. El seleccionador de Suecia insistió en que no hay motivo de alarma por la falta de goles de su delantero estrella. "Las cosas pasan. Hay altibajos, como en la vida. Es campeón de la Premier League. Marcó muchos goles como delantero centro del Arsenal. Estuvo increíble en la fase de clasificación y también hizo un buen Mundial", explicó Potter, tal y como recoge Fotbollskanalen.