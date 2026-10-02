Al abordar los problemas de salud que se extienden por su vestuario, Potter confirmó en su rueda de prensa previa al partido: "Nos ha golpeado una infección, o un virus. No es lo ideal".

El técnico inglés rebajó la tensión al establecer un paralelismo irreverente con las controversias fuera del campo en su país: "Son tantos como los cargos criminales que tiene el Manchester City".

Sin embargo, Potter adoptó un tono más comedido al abordar las repercusiones más amplias que rodean al club de Manchester: "No es bueno para el fútbol ni para la liga inglesa. Es triste, la verdad".

Negándose a recrearse en sus limitaciones de plantilla antes de un decisivo partido fuera de casa, mantuvo una visión decidida: "Solo tienes que centrarte en los jugadores que tenemos aquí. Te encantaría vivir en un mundo en el que todos estuvieran disponibles, pero ese no es el mundo en el que vivimos".