Graeme Souness critica a Declan Rice, asegura que «no mejorará», y compara al español Rodri como «su contrario»

Souness afirmó que Rice y su compañero en el centro del campo de la selección, Elliot Anderson, carecen de variedad técnica, y los comparó con el maestro español Rodri. En declaraciones a Sports Uncensored, dijo: «Anderson tiene 22 años, así que puede mejorar. Declan, a sus 27, ya no mejorará».

Añadió: «No veo suficiente fútbol en ninguno de los dos. Los veo como jugadores que se limitan a dar vueltas al balón... pero no los veo causando peligro. Si quisieras el polo opuesto a esos dos, la noche anterior pudiste ver al que posiblemente sea el mejor del mundo en eso, y lo ha sido durante un par de años: Rodri.

«[España] se adelanta en el marcador y él sigue llevando la iniciativa gracias a su elección de pases, sin correr con el balón innecesariamente y sin limitarse a pases horizontales todo el tiempo».