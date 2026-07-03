«Gracias por nada, querida DFB»: el campeón del mundo acusa de arrogancia a Julian Nagelsmann tras la vergonzosa eliminación en el Mundial

El campeón del mundo de 1990 publicó un «Reel» con una cita suya: «Cuando Johannes B. Kerner le hace una pregunta, debe responder con sensatez, porque no le responde a Kerner, sino a la gente».

Littbarski aludía al comportamiento de Nagelsmann tras perder 3-4 en los penaltis ante Paraguay. Entonces, el técnico de 38 años respondió de forma muy lacónica y evasiva a las preguntas de Kerner, presentador deMagentaTV.

En el pie de foto añadió: «Gracias por nada. Querida DFB, líbranos de Julian Nagelsmann. La arrogancia y la prepotencia no son virtudes en un seleccionador, que además debe ser un ejemplo».