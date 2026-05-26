«Gracias»: Marrion Valette, esposa de Alphonse Areola, lanza una pulla sarcástica a Graham Potter y Nuno Espíritu Santo tras el descenso del West Ham

Areola fue suplente por decisión de Potter en agosto, Nuno lo repescó brevemente, pero en enero, tras unos errores destacados, volvió a marginarlo. Valette, al mostrar que su marido tenía el mejor porcentaje de paradas de la liga, denunció falta de comunicación interna.

Escribió: «Te dejan fuera al inicio de la temporada sin motivo... Tras un mal arranque, jugaste 20 partidos y, de repente, "Lo siento, no serás titular"». "¿Por qué?". "Sin motivo, lo siento"».