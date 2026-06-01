«¡Gracias, ídolo!» - Rodrygo recibe un regalo firmado de ensueño de la leyenda del Real Madrid, Cristiano Ronaldo

Rodrygo, fan declarado de Ronaldo, suele celebrar con el «Siu» y reconoce al capitán del Al-Nassr como su gran referente. Durante su recuperación, el brasileño de 23 años recibió un gesto especial del que considera el mejor de la historia.

El delantero brasileño publicó en su cuenta oficial de X una foto de la camiseta del Al-Nassr firmada que le envió Ronaldo. La leyenda portuguesa añadió una nota: «Para Rodrygo, un abrazo». Conmovido, el joven respondió: «¡Gracias, ídolo! Cristiano».







