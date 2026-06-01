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«¡Gracias, ídolo!» - Rodrygo recibe un regalo firmado de ensueño de la leyenda del Real Madrid, Cristiano Ronaldo
Un gesto legendario en el camino hacia la recuperación
Rodrygo, fan declarado de Ronaldo, suele celebrar con el «Siu» y reconoce al capitán del Al-Nassr como su gran referente. Durante su recuperación, el brasileño de 23 años recibió un gesto especial del que considera el mejor de la historia.
El delantero brasileño publicó en su cuenta oficial de X una foto de la camiseta del Al-Nassr firmada que le envió Ronaldo. La leyenda portuguesa añadió una nota: «Para Rodrygo, un abrazo». Conmovido, el joven respondió: «¡Gracias, ídolo! Cristiano».
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La decepción de quedarse fuera del Mundial de 2026
Esta muestra de apoyo llega en un momento crítico para Rodrygo. A principios de marzo, el delantero del Real Madrid se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco lateral de la pierna derecha en un partido contra el Getafe. La lesión requiere entre 10 y 12 meses de recuperación, lo que pone fin a su temporada.
Además, se pierde la Copa América con Brasil. Ronaldo buscó animar al joven, que estará varios meses sin jugar.
Rodrygo lamenta el fallo de Ronaldo
CR7 se despidió del Bernabéu para fichar por la Juventus. Ese mismo verano se confirmó el traspaso de Rodrygo al Real Madrid, pero tuvo que esperar un año para cumplir 18 y que el fichaje fuera oficial. Cuando llegó a Madrid, Ronaldo ya se había ido.
Eso sigue siendo motivo de frustración para Rodrygo, quien contó al canal brasileño de YouTube Lives do Jon: «Quería jugar con Cristiano Ronaldo, pero no fue posible. Es una pena, porque es mi ídolo. Siempre lo he admirado».
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Ronaldo se prepara para su histórica sexta Copa del Mundo
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no baja el ritmo. Mientras Rodrygo se queda en la banda, el exmadridista prepara su sexto Mundial, hazaña que solo Lionel Messi y Guillermo Ochoa han logrado.
Portugal integra el Grupo K y debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio; luego enfrentará a Uzbekistán el 23 y a Colombia el 27.