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«¡Gracias a Dios!»: Ryan Reynolds deja una divertida respuesta mientras aficionados estadounidenses dejan Texas para mudarse a Wrexham
Los aficionados estadounidenses se trasladan a Wrexham
Una pareja estadounidense se está preparando de forma increíble para mudarse de Texas a Wrexham después de ver el exitoso documental de Disney Plus sobre el club de fútbol. Jeff y Janice Ivey, de New Braunfels, han visitado la ciudad galesa siete veces en los últimos dos años y medio.
Jeff ya está en Wrexham buscando activamente casa de cara a su traslado permanente. Tiene la nacionalidad británica por su ascendencia escocesa, mientras que Janice sigue en Estados Unidos vendiendo su casa y esperando su visado.
La serie Welcome to Wrexham, que documenta al club desde la compra de Ryan Reynolds y Rob Mac en 2020, ha atraído a aficionados de todo el mundo. Tras emitirse por primera vez en 2022, la serie estrenó su quinta temporada a principios de este año y ha sido renovada por tres entregas más.
Reynolds ofrece una hilarante respuesta en las redes sociales
La noticia de su inminente mudanza se hizo viral rápidamente en las redes sociales, lo que atrajo una gran atención hacia la dedicación de la pareja. Reynolds, copropietario del Wrexham, detectó la entrañable historia y no pudo resistirse a dar su propia respuesta al inesperado traslado.
Escribiendo en X, la estrella de Hollywood hizo en tono de broma una referencia a una serie de televisión mucho más oscura. "Gracias a Dios no vieron Chernobyl", publicó, en referencia al drama de 2019 centrado en el desastre nuclear de 1986 cerca de la ciudad ucraniana abandonada de Pripyat.
Un cambio notable en la suerte del club
Desde que compraron el club junto a Rob Mac hace seis años, el célebre dúo ha supervisado un cambio de rumbo extraordinario para el Wrexham. Su importante inversión económica y su marketing global han transformado por completo a toda la comunidad.
El Wrexham logró de forma asombrosa tres ascensos consecutivos para alcanzar por fin el Championship de cara a la campaña de 2025. Ese enorme logro marcó su primera presencia en la segunda categoría del fútbol inglés en 43 años.
El combativo equipo de Phil Parkinson terminó posteriormente séptimo la temporada pasada, quedándose a las puertas de los puestos de play-off por solo dos puntos. El ascenso constante del club en la pirámide del fútbol sigue atrayendo la atención internacional y a seguidores entregados como los Ivey.
- Istimewa
Centrado en la nueva campaña liguera
Mientras sus nuevos residentes permanentes se preparan para instalarse, el Wrexham debe volver rápidamente a centrar su atención en lo que ocurre sobre el césped. El equipo comenzará la nueva campaña liguera la próxima semana, después de caer eliminado de la Carabao Cup ante el Middlesbrough el viernes. El Wrexham visitará a su rival galés, el Cardiff City, el lunes 17 de agosto, en lo que promete ser un derbi muy disputado.
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