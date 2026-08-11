Una pareja estadounidense se está preparando de forma increíble para mudarse de Texas a Wrexham después de ver el exitoso documental de Disney Plus sobre el club de fútbol. Jeff y Janice Ivey, de New Braunfels, han visitado la ciudad galesa siete veces en los últimos dos años y medio.

Jeff ya está en Wrexham buscando activamente casa de cara a su traslado permanente. Tiene la nacionalidad británica por su ascendencia escocesa, mientras que Janice sigue en Estados Unidos vendiendo su casa y esperando su visado.

La serie Welcome to Wrexham, que documenta al club desde la compra de Ryan Reynolds y Rob Mac en 2020, ha atraído a aficionados de todo el mundo. Tras emitirse por primera vez en 2022, la serie estrenó su quinta temporada a principios de este año y ha sido renovada por tres entregas más.