Fotobaires
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«¡Grabado en mi memoria!»: por qué Cristian Romero se dejó llevar por la emoción en Córdoba
Romero lidera a Argentina hacia una contundente victoria en su Córdoba natal
El defensa argentino Cristian Romero disfrutó de una noche memorable al lucir el brazalete de capitán en su ciudad natal, Córdoba, durante una victoria por 4-0 sobre Bolivia en un amistoso internacional. Actuando como central, el jugador de 28 años coronó una actuación dominante marcando el tercer gol de su equipo en el minuto 53.
Romero remató en el segundo palo un córner de Nico Paz y envió un potente cabezazo más allá de Guillermo Viscarra.
Lautaro Martinez, Paz y Jose Lopez también marcaron para completar la victoria.
- Fotobaires
Una defensa reflexiona sobre sus raíces en Belgrano y el honor de ser capitana
Tras el pitido final, Romero expresó una profunda emoción por su regreso al estadio Mario Alberto Kempes. Después de haber iniciado su carrera en el club local Belgrano hace una década, el central agradeció al seleccionador Lionel Scaloni y a los líderes del grupo por confiarle la responsabilidad de ser el tercer capitán.
Romero reconoció que llevar el brazalete conlleva una responsabilidad importante.
«Un día que siempre quedará grabado en mi memoria», declaró Romero. «Nunca imaginé empezar mi carrera en Belgrano y 10 años después volver habiéndolo conseguido todo con la Selección. Scaloni me dijo hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Me toca a mí asumir esa responsabilidad».
La vicecapitana promete mantener a Argentina en la cima del fútbol mundial
Romero elogió al cuerpo técnico y el ambiente en la plantilla, y aseguró que Argentina posee todas las cualidades necesarias para seguir siendo competitiva al máximo nivel. Rindió homenaje a compañeros icónicos, al tiempo que pidió al grupo que mantenga su ética de trabajo durante esta fase de transición.
El defensa subrayó que guiar a los miembros más jóvenes de la plantilla sigue siendo una prioridad para el grupo de liderazgo.
Romero expresó una confianza total en el desarrollo continuo del equipo.
- AFP
Romero se prepara para liderar la defensa contra Burkina Faso
Romero y Argentina centran ahora su atención en el amistoso del jueves contra Burkina Faso mientras continúa su serie en casa. El vicecapitán aspira a liderar la zaga hacia otra portería a cero antes de cerrar esta ventana ante Benín.
Bolivia se prepara para sus próximos compromisos internacionales.
Romero busca mantener su impacto como líder dentro y fuera del campo.
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