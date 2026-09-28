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Gonçalo Ramos habla sobre su titularidad por delante de Cristiano Ronaldo mientras el héroe de Portugal celebra una «gran victoria en una salida complicada»
El delantero se hace con un puesto en el once inicial en Oslo
Ramos, titular en lugar del suplente Ronaldo, aprovechó un error de Orjan Nyland para marcar el gol de la victoria de Portugal en la segunda parte. Al jugador de 25 años le anularon además otro tanto por fuera de juego tras la revisión del VAR, después de que Joao Felix abriera el marcador en los primeros compases. El delantero completó una notable actuación de 81 minutos antes de dejar su sitio a Francisco Trincao, lo que elevó su balance con la selección a 12 goles en 29 internacionalidades.
- NTB
El delantero detalla una contribución más amplia al equipo
Devolviendo la fe del entrenador con una actuación trabajadora, el delantero del AC Milan subrayó que su valor para el equipo va mucho más allá de simplemente marcar. Al recalcar la importancia de aprovechar su oportunidad desde el inicio, Ramos dijo a Sport TV: "Cada momento es importante. Lo más importante es mostrar lo que puedo hacer cada vez que se cuenta conmigo y contribuir al equipo. Fue una demostración de mi trabajo, de lo que puedo ofrecer al equipo, no solo goles, sino todo lo que hago en el campo".
Ramos elogia el progreso táctico del equipo
El resultado positivo en Oslo eclipsó el 22º gol de Erling Haaland en la Nations League, con el que amplió su récord, y preservó el arranque perfecto de Portugal con Jesus. Subrayando la magnitud del logro en territorio hostil, Ramos añadió: «La victoria siempre es lo más importante. Jugar fuera de casa contra un equipo como Noruega es todavía más duro. Es una gran victoria en una salida complicada.
»Ha sido un gran comienzo. Estamos trabajando juntos y asimilando bien las ideas del entrenador. A partir de aquí, todo pasa por seguir mejorando y puliendo detalles. Queremos ganar todos los partidos. Siempre estamos centrados en la victoria en cada encuentro».
- Bildbyran
Brasil se prepara para la prueba de Copenhague
El pleno de puntos en sus dos primeros partidos mantiene a Portugal en solitario al frente del Grupo A4 antes del viaje del jueves a Dinamarca. Su contribución decisiva en Oslo refuerza la candidatura de Ramos para conservar su puesto en el once inicial, mientras Jesus sopesa sus opciones en ataque en Copenhague. Esa situación plantea un interesante dilema de selección para Ronaldo, que estará deseando tener minutos mientras continúa su persecución de los 1.000 goles en su carrera.
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