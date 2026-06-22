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Golpe terrible para Alemania: un jugador clave se perderá lo que queda del Mundial 2026 por una lesión en los ligamentos del tobillo
Alemania sufrió un importante revés defensivo
La baja de Schlotterbeck complica los preparativos de Alemania para la fase eliminatoria. Según Sky Sport, una resonancia confirma que el defensa del Borussia Dortmund sufre una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo que lo mantendrá de baja al menos dos meses. El central, con 29 partidos internacionales, se lesionó en la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil.
Recibió atención médica, trató de seguir, pero fue reemplazado al descanso cuando se valoró la gravedad. Así, Alemania pierde a uno de sus defensas clave para lo que resta de torneo.
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Falta una pieza clave en la defensa de Alemania
Schlotterbeck, clave en la defensa de Nagelsmann junto a Jonathan Tah, aportaba salida de balón y equilibrio por la izquierda. Su lesión complica el camino de Alemania, ya clasificada, tras la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil. La lesión llega en un momento frustrante, pese a que Alemania ya está en dieciseisavos. Los dos goles de Deniz Undav dieron el 2-1 ante Costa de Marfil, pero la alegría se ensombreció por la baja de uno de los jugadores más seguros.
Nagelsmann se fija en una estrella del Real Madrid
Ante la baja de Schlotterbeck, Nagelsmann dio entrada a Antonio Rüdiger en el descanso. El defensa del Real Madrid, que había perdido la titularidad tras su lesión, parece dispuesto a recuperar su sitio en el once. Tras el partido, Nagelsmann elogió su profesionalidad: «Antonio lo ha hecho bien, muy concentrado», afirmó.
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Alemania debe adaptarse rápidamente
Nagelsmann debe reorganizar la defensa para la fase eliminatoria. Alemania necesita que Rüdiger y el resto de la zaga coordinen su juego rápido, porque en esta etapa los errores se pagan caro.
Mientras, Schlotterbeck iniciará su rehabilitación con el equipo médico alemán antes de volver al Dortmund. La búsqueda de la gloria mundialista sigue, pero ahora sin uno de sus pilares defensivos.