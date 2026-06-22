Golpe terrible para Alemania: un jugador clave se perderá lo que queda del Mundial 2026 por una lesión en los ligamentos del tobillo

La baja de Schlotterbeck complica los preparativos de Alemania para la fase eliminatoria. Según Sky Sport, una resonancia confirma que el defensa del Borussia Dortmund sufre una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo que lo mantendrá de baja al menos dos meses. El central, con 29 partidos internacionales, se lesionó en la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil.

Recibió atención médica, trató de seguir, pero fue reemplazado al descanso cuando se valoró la gravedad. Así, Alemania pierde a uno de sus defensas clave para lo que resta de torneo.