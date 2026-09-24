¡Golpe por lesión para Francia! Ibrahima Konate, obligado a retirarse de la primera convocatoria de Zinedine Zidane, mientras una joven promesa del Manchester United recibe una sorprendente llamada

Las pruebas médicas han revelado que Konate sufre un esguince leve en la rodilla derecha. El diagnóstico confirma que no está en condiciones de participar en competición con su selección en el futuro inmediato.

Como resultado directo de este leve esguince, el ex del Liverpool será liberado antes de tiempo de la concentración internacional. Está previsto que Konate abandone la concentración de Francia y regrese a la capital española el jueves.

Ahora, el Madrid se hará cargo del programa de rehabilitación del jugador mientras sigue de cerca su recuperación. El gigante español espera que la intervención temprana evite cualquier ausencia de larga duración para el influyente central.