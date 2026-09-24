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¡Golpe por lesión para Francia! Ibrahima Konate, obligado a retirarse de la primera convocatoria de Zinedine Zidane, mientras una joven promesa del Manchester United recibe una sorprendente llamada
Konate sufre una inoportuna lesión en el entrenamiento
Konate ha sido descartado para la primera concentración internacional de Zidane como seleccionador de la selección francesa. El defensa de 27 años sufrió un contratiempo el miércoles, al lesionarse durante un entrenamiento con sus compañeros internacionales, según MaxiFoot.
Se trata de un contratiempo frustrante para el experimentado central, que actualmente suma 30 internacionalidades con su país. Konate esperaba impresionar al nuevo cuerpo técnico, pero ahora se verá obligado a mirar desde la banda mientras Zidane inicia su etapa.
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El Madrid recibe un nuevo revés físico
Las pruebas médicas han revelado que Konate sufre un esguince leve en la rodilla derecha. El diagnóstico confirma que no está en condiciones de participar en competición con su selección en el futuro inmediato.
Como resultado directo de este leve esguince, el ex del Liverpool será liberado antes de tiempo de la concentración internacional. Está previsto que Konate abandone la concentración de Francia y regrese a la capital española el jueves.
Ahora, el Madrid se hará cargo del programa de rehabilitación del jugador mientras sigue de cerca su recuperación. El gigante español espera que la intervención temprana evite cualquier ausencia de larga duración para el influyente central.
Yoro logra su primera convocatoria con el primer equipo
Tras la desafortunada baja de Konate, el cuerpo técnico francés ha apostado por la juventud para reforzar su defensa. El defensa del United Yoro ha sido convocado oficialmente con la absoluta como sustituto directo.
El jugador, de 20 años, ya se encontraba en la base de Clairefontaine de la selección nacional, inicialmente concentrado con la sub-21. El prometedor talento se estaba preparando para cuatro próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa con el combinado juvenil antes de recibir la inesperada promoción.
Se trata de un hito importante en la carrera del exdestacado del Lille, que se incorpora por primera vez al equipo absoluto. Yoro tendrá ahora la oportunidad de compartir vestuario con estrellas internacionales consolidadas y mostrar su potencial a Zidane.
- AFP
Zidane se prepara para el duelo contra Turquía
Con los ajustes en la plantilla ya finalizados, la selección francesa debe centrar toda su atención en sus responsabilidades inmediatas sobre el terreno de juego. El equipo se encuentra en la recta final de la preparación para un crucial encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Zidane iniciará oficialmente su etapa como seleccionador con un exigente partido contra Turquía este viernes.
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