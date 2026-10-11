El entrenador del United, Michael Carrick, se enfrenta a un nuevo quebradero de cabeza en defensa después de que Shaw pareciera sufrir una lesión durante el empate 1-1 con el Tottenham del sábado. Se vio al internacional inglés cojeando de forma ostensible y haciendo gestos de dolor mientras atravesaba el aparcamiento de Old Trafford tras el pitido final.

Shaw se había visto implicado en un enfrentamiento muy tenso que dejó al Tottenham con diez jugadores en la segunda parte. Siguió jugando hasta que fue sustituido en el minuto 95 por Ayden Heaven, pero las imágenes posteriores al partido sugieren que no salió ileso del duro encuentro.