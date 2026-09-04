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¡Golpe para Roy Keane! El yerno del icono del Manchester United es EXCLUIDO de la plantilla del Aston Villa para la Champions League tras declarar su ilusión por el fútbol europeo
Harwood-Bellis, fuera de la convocatoria para la Champions League
Emery tomó la valiente decisión de excluir al defensa Harwood-Bellis de la lista de 25 jugadores del Aston Villa para la próxima fase de liga de la Champions League. La sorprendente omisión llega apenas 48 horas después de que el central cerrara su traspaso de 25 millones de libras procedente del Southampton en el último día del mercado.
El Villa incorporó al jugador de 24 años, que se casó con Leah, la hija de la leyenda del Manchester United Keane, a principios de este verano, para reforzar su defensa tras la salida de Ezri Konsa al Arsenal, campeón de la Premier League, por 55 millones de libras. Sin embargo, Harwood-Bellis y el también recién llegado Modou Keba Cisse se quedaron fuera de la lista europea, junto al delantero adolescente Brian Madjo, que marcó en la reciente derrota del Villa en la Supercopa ante el Paris Saint-Germain.
Por el contrario, Emery encontró sitio para otros nueve fichajes en su selección, entre ellos incorporaciones destacadas como Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho y Joao Gomes.
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La defensa estaba deseosa de competir en el mayor escenario de Europa.
La omisión es un duro golpe para Harwood-Bellis, que había expresado una enorme ilusión por ponerse a prueba en Europa durante su entrevista de presentación del martes.
Hablando en un vídeo publicado en la cuenta oficial de X del Villa antes de conocer su exclusión, el central admitió: "Creo que, en primer lugar, cuando supe del club en general, por ser un club de la Premier League tan prestigioso, y luego tienes el añadido de la Champions League, es algo que no me llena de otra cosa que no sea ilusión".
Añadió: "Estoy deseando salir ahí fuera y demostrar que espero poder hacerlo en el escenario más grande. Hemos visto el éxito que ha tenido el club en Europa, ganando la Europa League y llegando tan lejos en la Champions League; darle probablemente a PSG su partido más duro de aquella temporada fue enorme. Así que sí, sé que el club puede disfrutar en Europa y ojalá dar un paso más".
Los límites de inscripción de la plantilla obligan a tomar decisiones difíciles
El ajetreado mercado veraniego del Villa provocó una importante rotación de plantilla, lo que obligó a Emery a tomar decisiones tácticas difíciles al presentar su lista definitiva a la UEFA. Aunque nueve caras nuevas fueron inscritas con éxito para la competición, Harwood-Bellis se queda como la baja más destacada por las restricciones en el tamaño de la plantilla. El exjugador del Southampton fue incorporado para ayudar a cubrir el vacío dejado por Konsa, pero la decisión de Emery deja al Villa afrontando la fase inicial del principal torneo de Europa sin él.
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La fase eliminatoria ofrece la única vía que queda hacia Europa
El Aston Villa iniciará el próximo martes su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones con un partido a domicilio ante el conjunto belga Club Brugge. Harwood-Bellis se verá obligado a seguirlo desde la banda y a centrarse estrictamente en la competición nacional durante toda la fase inicial.
Sin embargo, su sueño europeo en Villa Park no ha terminado del todo. Si el equipo de Emery se clasifica para las rondas eliminatorias, la normativa de la UEFA permite a los clubes inscribir hasta tres jugadores adicionales, lo que ofrece a Harwood-Bellis una segunda oportunidad de entrar en la convocatoria más adelante en la campaña.
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