La preparación de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de España se ha visto alterada por la noticia de que Torres se ha visto obligado a abandonar la concentración. El atacante del Paris Saint-Germain esperaba trasladar al escenario internacional su gran estado de forma con el club, pero un problema físico ha frustrado esos planes. Pese a las esperanzas iniciales de que la dolencia remitiera, finalmente se tomó la decisión de permitir que el jugador de 26 años regresara a su club para centrarse en su recuperación.

La RFEF confirmó la salida de la estrella nacida en Valencia, señalando que, aunque había intentado seguir adelante pese al dolor, los servicios médicos consideraron necesario intervenir. La federación española explicó en un comunicado: "Dada la persistencia de los síntomas, se ha decidido liberar al jugador de la convocatoria para priorizar su recuperación". Esta decisión se tomó tras amplias consultas entre el departamento médico de la selección y sus homólogos en el Paris Saint-Germain.

Torres ha sido una pieza vital en el esquema de España en los últimos años, y su ausencia deja un vacío importante en la línea ofensiva para los partidos programados en el Carlos Tartiere de Oviedo y en Split. Según Sport, el jugador sufría unas molestias leves en el tobillo izquierdo, que no le habían impedido entrenarse en los últimos días, pero los síntomas no terminaron de desaparecer por completo.