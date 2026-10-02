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¡Golpe para el PSG! Ferran Torres, obligado a retirarse de la convocatoria de España por una lesión de tobillo tras un arranque fulgurante
Torres sufre un revés por lesión
Los preparativos de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de España se han visto alterados por la noticia de que Torres se ha visto obligado a abandonar la concentración. El atacante del Paris Saint-Germain esperaba trasladar su impresionante estado de forma con su club al escenario internacional, pero un problema físico ha frustrado esos planes. Pese a las esperanzas iniciales de que el problema remitiera, finalmente se tomó la decisión de permitir que el jugador de 26 años regresara a su club para centrarse en su recuperación.
La RFEF confirmó la salida de la estrella nacida en Valencia y señaló que, aunque había intentado sobreponerse al dolor, los servicios médicos consideraron necesario intervenir. La federación española explicó en un comunicado: "Dada la persistencia de los síntomas, se ha decidido liberar al jugador de la convocatoria para priorizar su recuperación". Esta decisión se tomó tras amplias consultas entre el departamento médico de la selección y sus homólogos en el Paris Saint-Germain.
Torres ha sido una pieza vital en la selección española en los últimos años, y su ausencia deja un vacío importante en la línea de ataque para los partidos programados en el Carlos Tartiere de Oviedo y en Split. Según Sport, el jugador sufría unas leves molestias en el tobillo izquierdo, que no le habían impedido entrenarse en los últimos días, pero los síntomas se negaban a desaparecer por completo.
- AFP
El brillante comienzo en el PSG se frenó
El momento de la lesión es especialmente frustrante para Torres, que ha disfrutado de un sensacional inicio de su carrera en la capital francesa. Después de completar este verano su traspaso al Parque de los Príncipes desde el Barcelona por una cantidad que, según se ha informado, rondó los 50 millones de euros, se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición. Su impacto fue inmediato, con un doblete crucial contra el Stade Rennais en su debut, y mantuvo esa racha goleadora frente a sus rivales nacionales Stade Brestois y Olympique de Marsella.
Su rendimiento en Europa ha sido igual de impresionante, con el punto culminante de un espectacular hat-trick contra el Slovan Bratislava en la Champions League. Este gran momento de forma le había convertido en uno de los delanteros más temidos de Europa de cara al parón internacional.
La lesión supone un contratiempo para Luis Enrique en el PSG, que espera que el percance no sea lo bastante grave como para mantener al delantero alejado de los terrenos de juego en la reanudación de la campaña de la Ligue 1.
Espi recibe su primera convocatoria
Tras la baja de Torres, de la Fuente no ha perdido el tiempo a la hora de nombrar a un sustituto y ha recurrido a las categorías inferiores para reforzar su plantilla. La joven promesa del Real Madrid Carlos Espi ha sido ascendida por primera vez desde la sub-21 hasta la selección absoluta.
El delantero de 21 años ha estado en un estado de forma excepcional con la selección nacional juvenil y recientemente acaparó titulares al firmar una exhibición de cinco goles con la España sub-21, lo que demuestra que está listo para dar el salto. Se incorporó inmediatamente al grupo mientras se preparaban para el próximo doble enfrentamiento contra Chequia y Croacia, lo que supone un hito importante en su carrera, en plena progresión.
- Getty Images Sport
Preocupación por la recuperación física
Los canales oficiales en redes sociales de la federación española trasladaron la noticia a los aficionados, con una publicación de Diario SPORT que describía la salida como una «retirada inesperada» que obligó al cuerpo técnico a cambiar sus planes tácticos. Los servicios médicos, tanto a nivel de club como de selección, han estado en comunicación constante para garantizar la mejor atención posible al delantero. El comunicado de la federación aclaró el enfoque colaborativo adoptado por los médicos durante la concentración.
«Los médicos de la Federación Española tomaron la decisión de acuerdo con sus homólogos del Paris Saint-Germain», afirmó la RFEF. «Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol han estado en contacto constante con el equipo médico de su club desde el inicio de la concentración, y todo el proceso ha sido supervisado conjuntamente».
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