LaPresse
Traducido por
Golpe para el Nápoles por lesión: Luca Marianucci sufre una grave lesión del ligamento colateral medial en un amistoso ante el Celta de Vigo
Un duro golpe en pretemporada para el defensa
La preparación de pretemporada del Nápoles bajo las órdenes del nuevo entrenador Massimiliano Allegri ha sufrido un duro revés después de que Marianucci sufriera una grave lesión en la rodilla izquierda. El central, de 22 años, tuvo que ser sustituido apenas 25 minutos después de entrar desde el banquillo durante el empate 1-1 en el amistoso del pasado fin de semana contra el Celta de Vigo. Las pruebas diagnósticas han confirmado daños importantes en los ligamentos, lo que probablemente le mantendrá de baja durante un periodo prolongado.
- LaPresse
La actualización médica confirma daños
El club confirmó oficialmente la gravedad de la lesión del defensa tras una serie de pruebas diagnósticas en un hospital local.
Un comunicado médico oficial publicado por la directiva del Nápoles detalló el estado del defensa: "Tras la contusión y el esguince de rodilla sufridos durante el amistoso contra el Celta de Vigo, Luca Marianucci se sometió a pruebas diagnósticas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una lesión de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda".
Un contratiempo frena su intento de asentarse en el primer equipo
Este contratiempo supone un duro golpe para Marianucci, que intentaba hacerse un hueco en el primer equipo del Napoli después de pasar la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Torino. El imponente defensa solo ha disputado dos partidos con el Napoli desde que llegó procedente del Empoli en 2025. La ausencia de Marianucci limita las opciones defensivas de Allegri mientras busca consolidar una zaga sólida de cara a la campaña 2026-27.
- Fotoagenzia
Allegri reorganiza las opciones defensivas
Los servicios médicos del Napoli seguirán de cerca la recuperación de Marianucci para determinar si es necesaria una operación o una rehabilitación conservadora. Mientras tanto, Allegri debe reordenar sus opciones defensivas de cara a su debut en la Serie A contra el Genoa el 22 de agosto. La prueba continúa ocho días después, cuando el Napoli reciba al Como en su primer partido en casa de la temporada en el Stadio Diego Armando Maradona.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias