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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¡Golpe para el Barcelona! Lamine Yamal se pierde el entrenamiento antes del choque contra el Valencia mientras surgen temores por una lesión

L. Yamal
Barcelona
Valencia
H. Flick
Valencia vs Barcelona
Primera División

El Barcelona ha recibido un serio susto de última hora por el estado físico de Lamine Yamal, que, según se informa, fue una ausencia destacada en la última sesión de entrenamiento del club el sábado. El extremo de 19 años es ahora una duda importante para el próximo desplazamiento del Barça en LaLiga para enfrentarse al Valencia en Mestalla.

  • Yamal se pierde la última sesión

    El equipo de Hansi Flick está preparando su cuarto partido de liga de la temporada 2026-27, pero sus preparativos se han visto gravemente alterados. Según SPORT, Yamal estuvo inesperadamente ausente en la última sesión de entrenamiento del equipo antes de la complicada visita del domingo a Mestalla.

    La repentina desaparición del adolescente genera una preocupación inmediata sobre su estado físico después de una brillante actuación contra el Rayo Vallecano el lunes por la noche. Los servicios médicos del club evaluarán de cerca su situación antes de que el equipo viaje a la costa este el sábado por la tarde, y Flick comparecerá ante los medios en su rueda de prensa previa al partido.


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    El honor de la vicecapitanía, eclipsado

    Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial en el que detalle una lesión concreta, el momento es sin duda frustrante para el joven extremo. La ausencia de Yamal sobre el césped de entrenamiento eclipsó por completo un día señalado, ya que acababa de ser confirmado como nuevo vicecapitán del Barcelona tras una votación en el vestuario, según Mundo Deportivo.

    Sin su recién nombrado líder, Flick podría verse obligado a realizar un reajuste táctico no deseado. El técnico alemán ha implantado un exigente sistema de presión de alta intensidad desde que asumió el mando en el Camp Nou. Yamal ha sido una pieza fundamental en este plan, con su incansable trabajo sin balón siendo tan vital como su letal producción ofensiva.


  • Doble impulso en medio de la tristeza

    A pesar de la preocupación en torno a su extremo estrella, el Barcelona recibió este sábado dos importantes noticias positivas en el apartado físico. Gavi completó una sesión completa con el primer equipo y ya está disponible para entrar en la convocatoria. El combativo centrocampista había estado de baja en partidos consecutivos después de sufrir un golpe en la rodilla durante la victoria de la jornada inaugural ante el Elche.

    Mientras tanto, el fichaje del verano Gabriel Jesus está a punto de debutar con el Barcelona. El delantero brasileño, que llegó procedente del Arsenal, ha dedicado las últimas semanas a ponerse a punto y se espera que entre en una convocatoria por primera vez.


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Aprovechando los tropiezos del Madrid

    El Barcelona tratará de proteger su impecable registro nacional cuando salte al césped de Mestalla el domingo. Tras haber sumado ya el máximo de puntos ante Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano, el conjunto catalán tiene una oportunidad de oro para ampliar su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga después de los puntos que dejó escapar su rival por el título, el Real Madrid. Flick debe ahora encontrar la manera de superar una prueba a domicilio de una exigencia física notoria, posiblemente sin su amenaza ofensiva más dinámica.

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