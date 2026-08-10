El entrenador del Racing de Santander, Jose Alberto, ha respondido a la creciente especulación en torno a Salinas, insistiendo en que el defensa está plenamente comprometido con el club. El jugador, de 19 años, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mercado de verano tras su papel fundamental en el ascenso del Racing a La Liga. A pesar del interés de potencias mundiales, Alberto asegura que el futbolista no tiene ningún deseo de marcharse en esta fase de su prometedora carrera.

Hablando después de un amistoso de pretemporada contra el Alavés, Alberto expresó su frustración por el ruido constante en torno a su plantilla. «Lo que me sorprende es que se esté hablando constantemente de la salida de dos de nuestros jugadores [Salinas y Gustavo Puerta], cuando tienen contrato y son jugadores nuestros», dijo Alberto.

«Son muy importantes para nosotros. No quiero que se vayan. Y ellos demuestran cada día que tampoco quieren. Pero sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de rescisión. Si llega un equipo y paga la cláusula, dejan de ser jugadores nuestros».



