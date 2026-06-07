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Muhammad Zaki

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Golpe duro para Alemania: Lennart Karl se pierde el Mundial por una terrible lesión, según explica su compañero de equipo

L. Karl
Alemania
World Cup
D. Undav
Bayern Múnich
Bundesliga

Alemania ha recibido un duro golpe de cara al Mundial de 2026 tras conocerse que Lennart Karl, joven promesa del Bayern de Múnich, no podrá participar en el torneo. Los sueños del jugador de 18 años se hicieron añicos durante la última sesión de entrenamiento previa al partido amistoso de Alemania contra Estados Unidos, lo que obligó a Julian Nagelsmann a buscar un sustituto de última hora. Su compañero de equipo, Deniz Undav, describió más tarde este terrible revés.

  • Undav revela el momento de la catástrofe

    Tras la victoria de Alemania por 2-1 sobre Estados Unidos, Undav, estrella del Stuttgart, relató en la zona mixta cómo Karl cayó lesionado. La lesión ocurrió en la última acción del último entrenamiento, empañando lo que debía ser un amistoso final.

    «Ocurrió en un disparo, en la última jugada de la última sesión de entrenamiento», explicó Undav a Sky Sport. «Cuando se tocó esa zona, vimos que algo iba mal. Al conocer el diagnóstico, nos dio mucha pena por él».

    «Es un chico estupendo, lo ha dado todo y tiene un futuro brillante. Quería estar en el torneo, pero estas cosas pasan. Le deseamos lo mejor; él nos anima desde casa y nosotros daremos el máximo».

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    «Las lágrimas empezaron a brotar»

    Aunque algunos informes apuntaban a que la lesión se produjo durante una sesión individual extra, Nagelsmann aclaró que ocurrió en un entrenamiento con el equipo. El técnico señaló que al joven de 18 años «se le saltaron las lágrimas» al comprender la gravedad. Confirmó que el extremo del Bayern estará de baja entre cuatro y seis semanas.

    La rotura de un haz muscular le aparta del primer equipo, con el que había brillado la temporada pasada en Múnich. Alemania ya está en Norteamérica, pero el joven ha regresado a Europa para iniciar su rehabilitación y decir adiós al verano antes de tiempo.

  • Conmovedor comunicado de la joven estrella del Bayern

    El joven mostró su tristeza en las redes. Después de ganarse un lugar en los planes de Nagelsmann con una sólida temporada de debut, perderse el mayor escenario del mundo en el último momento fue duro para el versátil delantero.

    «Ni siquiera sé por dónde empezar», escribió en Instagram. «Hice todo lo posible para llegar en forma al Mundial, pero las lesiones aparecieron en el peor momento. Le deseo mucha suerte a mi equipo y les apoyaré siempre. Volveré más fuerte, lo prometo. ¡Gracias por los mensajes tan bonitos! ¡Mucha suerte, @dfb_team!».


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    Ouedraogo, convocado como refuerzo de última hora

    Tras la baja en su plantilla de 26 jugadores, Nagelsmann ha convocado a Assan Ouedraogo, joven promesa de 20 años del RB Leipzig. El jugador ya había impresionado en concentraciones anteriores y ahora se unirá al equipo en Estados Unidos, donde se prepara para los partidos del Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

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