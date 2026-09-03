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Leeds United v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Golpe duro»: el defensa del Leeds United Joe Rodon, baja durante 10 semanas por una grave lesión en los isquiotibiales

J. Rodon
D. Farke
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El Leeds United ha recibido un duro golpe con la noticia de que su defensa clave Joe Rodon estará un largo periodo de baja tras sufrir una lesión grave. El internacional galés estará al menos dos meses fuera de los terrenos de juego después de retirarse cojeando en el reciente partido de la Premier League del club contra el Brentford.

  • Farke confirma una baja importante de Rodon

    El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, ha confirmado los peores temores sobre el estado físico de Rodon, al revelar que el central estará de baja un mínimo de entre ocho y 10 semanas. El jugador de 28 años, que se ha consolidado como una pieza vital de la línea defensiva de Elland Road, sufrió una grave lesión en los isquiotibiales durante la primera mitad del empate del domingo contra el Brentford y se vio obligado a abandonar el campo cojeando y con visibles gestos de dolor.

    Al dirigirse a los medios antes del próximo duelo con el Brighton & Hove Albion, Farke ofreció una sombría actualización sobre el estado del defensa. "Malas noticias con él", dijo Farke antes del viaje del sábado para medirse al Brighton & Hove Albion. "(Tiene una) lesión grave en los isquiotibiales y estará fuera entre ocho y 10 semanas, así que definitivamente no jugará antes del próximo parón internacional. Además, probablemente tampoco en los primeros partidos después del parón internacional. Por supuesto, es un duro golpe para nosotros porque es un jugador clave, pero esto es fútbol y a veces tienes que lidiar con las lesiones".

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    Un golpe para el impulso inicial

    La baja de Rodon representa un importante desafío táctico para el técnico alemán. El defensa galés, que reafirmó su compromiso con el club al firmar un nuevo contrato de cuatro años en agosto, ha sido una pieza clave del equipo desde su llegada en 2023, con 139 partidos disputados en todas las competiciones y tres goles marcados.

    La lesión llega en un momento especialmente frustrante para el Leeds United, que ha arrancado la nueva campaña de forma prometedora. El Leeds abrió la temporada con una trabajada victoria por 0-1 a domicilio ante el Nottingham Forest antes de lograr un empate 1-1 en casa con el Brentford, además de avanzar a la tercera ronda de la Carabao Cup gracias a otro triunfo sobre el Forest.

  • Reflexionando sobre el mercado de fichajes de verano

    El contratiempo llega justo después del cierre del mercado de fichajes de verano, en el que el Leeds reforzó sus opciones con las incorporaciones de última hora de Melvin Bard y Jean-Matteo Bahoya. Al reflexionar sobre la campaña de incorporaciones, a Farke le pidieron que valorara el estado de su plantilla tras la llegada del nuevo lateral izquierdo y del extremo.

    "No siempre se cumplen por completo todos los deseos, pero diría que el 90 o el 95 por ciento de lo que queríamos hacer está realmente bien. También necesitamos un poco de suerte en ataque, quizá que no haya lesiones de algunos jugadores clave", dijo Farke al valorar la actividad del club este verano.

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  • Leeds United v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un calendario exigente por delante

    El Leeds afronta ahora una exigente serie de partidos que pondrá seriamente a prueba la profundidad de su plantilla sin Rodon. Después de la visita del sábado al Brighton, el equipo de Farke viajará a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la tercera ronda de la Carabao Cup el 9 de septiembre, antes de regresar a casa para recibir al Newcastle United el 14 de septiembre.

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