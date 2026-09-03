El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, ha confirmado los peores temores sobre el estado físico de Rodon, al revelar que el central estará de baja un mínimo de entre ocho y 10 semanas. El jugador de 28 años, que se ha consolidado como una pieza vital de la línea defensiva de Elland Road, sufrió una grave lesión en los isquiotibiales durante la primera mitad del empate del domingo contra el Brentford y se vio obligado a abandonar el campo cojeando y con visibles gestos de dolor.

Al dirigirse a los medios antes del próximo duelo con el Brighton & Hove Albion, Farke ofreció una sombría actualización sobre el estado del defensa. "Malas noticias con él", dijo Farke antes del viaje del sábado para medirse al Brighton & Hove Albion. "(Tiene una) lesión grave en los isquiotibiales y estará fuera entre ocho y 10 semanas, así que definitivamente no jugará antes del próximo parón internacional. Además, probablemente tampoco en los primeros partidos después del parón internacional. Por supuesto, es un duro golpe para nosotros porque es un jugador clave, pero esto es fútbol y a veces tienes que lidiar con las lesiones".