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¡Golpe al traspaso de Jack Grealish! Por qué el Aston Villa «no lo aceptará de vuelta» conociéndose la postura de Unai Emery
Grealish afronta un futuro incierto en el Manchester City
Grealish afronta un futuro incierto en el City a pocos días del cierre del mercado de fichajes. El extremo de 30 años participó en los dos primeros partidos de la temporada, pero quedó completamente fuera de la convocatoria para la victoria del viernes por 4-1 sobre el Crystal Palace.
Su repentina ausencia ha desatado una intensa especulación sobre una posible salida del Etihad Stadium. El técnico del City, Enzo Maresca, ya había insinuado anteriormente que el internacional inglés tendría oportunidades esta temporada, pero Grealish busca desesperadamente minutos con regularidad para relanzar su carrera internacional.
Como resultado, el extremo está siendo vinculado con fuerza a varios clubes de la Premier League. Se ha hablado mucho de un regreso al Aston Villa, el club de su infancia, junto con un importante interés de Everton y Sunderland, aunque el City rechazó rápidamente las informaciones sobre un acercamiento de este último.
- AFP
Un tertuliano descarta el regreso al Aston Villa
A pesar del supuesto interés del Villa por recuperar a su excapitán como cedido, Tony Cascarino cree que Emery bloqueará la operación. El comentarista insistió en que Grealish sencillamente no encaja en el exigente plan táctico establecido en Villa Park. En declaraciones a talkSPORT, Cascarino enfrió la posibilidad de un regreso a casa a las Midlands.
"Creo que el entrenador [Emery] no aceptaría la vuelta de Jack", explicó. "Creo que Unai Emery quiere que ciertos jugadores hagan ciertas cosas y no estoy seguro de que Jack cumpla con esos requisitos".
El Everton sigue deseando el regreso de Grealish
Aunque un regreso al Aston Villa parece complicado, según se informa Grealish prefiere un traspaso al Everton. El extremo firmó una cesión muy destacada en Goodison Park la temporada pasada antes de que una frustrante lesión pusiera fin a su campaña en enero. El también presentador de talkSPORT Alan Brazil defendió con firmeza la innegable calidad y el impacto de Grealish en Merseyside.
«Odio cuando tienes a un jugador con la capacidad de Jack conduciendo el balón, fuerte con el balón, entrando en el área», declaró Brazil. «Odio cuando la gente dice: “Es un jugador de lujo”. Odio eso. Hace falta de todo para hacer un equipo; hacen falta todo tipo de perfiles.
«Me gusta Jack, de verdad. Y sí, en su momento ha sido un chico travieso, pero eso era normal cuando jugábamos nosotros. Ahora es diferente. Pero mira algunos de los partidos en los que ha estado absolutamente brillante. A los aficionados del Everton les gusta mucho».
- AFP
Moyes resta importancia a las conversaciones inmediatas sobre fichajes
El técnico del Everton, David Moyes, ha intentado rebajar las expectativas sobre un acuerdo inminente por el descarte del City. Antes del próximo viaje de su equipo a Bournemouth, Moyes no quiso dar pistas.
"Estamos trabajando en fichajes y estamos viendo si podemos incorporar a algunos jugadores, si es posible", admitió Moyes. "Pero no hay ninguna garantía y nombrar a una sola persona sería un error. Jack no está en nuestro club. Fue brillante para nosotros, un gran chico, pero no nos corresponde hablar de él porque está en otro club".
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