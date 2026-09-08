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¡Golpe al Liverpool! El Manchester United cierra el fichaje de un ilusionante extremo adolescente procedente de su acérrimo rival mientras continúa la revolución juvenil
Cruzando la brecha
El Manchester United está a punto de asestar un duro golpe a su rival más feroz al asegurarse el fichaje de Isaac Konde, una de las promesas mejor valoradas de la academia del Liverpool. Según Fabrizio Romano, ya se ha completado un acuerdo por el que el jugador de 16 años cambiará Merseyside por Manchester.
El extremo polivalente, que actúa principalmente por la banda izquierda, ya había acelerado su progresión en su actual club. Pese a que no cumplirá 17 años hasta el próximo mes, Konde ya formaba parte habitual del equipo sub-18 del Liverpool.
Ahora se integrará en el sistema de cantera del United. El adolescente estará deseando empezar con buen pie e impresionar de inmediato al técnico del sub-18, Darren Fletcher.
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Desequilibrios en la plantilla del primer equipo
Aunque la cúpula de Old Trafford ha priorizado claramente el fichaje de jóvenes, su estrategia general de fichajes para este verano ha levantado algunas cejas. El centro del campo del primer equipo ha experimentado una renovación importante, reforzado con las destacadas llegadas de Andrey Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba.
Sin embargo, esa inversión en el centro del campo parece haber llegado a costa de los refuerzos defensivos. El lateral izquierdo sigue siendo una clara área de preocupación, con Luke Shaw como única opción natural para ocupar de forma habitual un puesto en el once inicial.
Como resultado, el United podría verse obligado a recurrir a sus fichajes de desarrollo para cubrir huecos en el primer equipo. El internacional juvenil paraguayo Diego Leon, incorporado en un principio como una apuesta de futuro, podría acelerar su salto al primer equipo si las lesiones golpean a una zaga vulnerable.
Una estrategia de contratación más amplia
La prevista llegada de Konde forma parte de un esfuerzo coordinado por captar talentos de primer nivel de academias rivales en el país. El Manchester United ya ha tenido éxito anteriormente pescando en la cantera del Arsenal con Ayden Heaven y Chido Obi.
El fichaje de Heaven ha resultado especialmente fructífero. Desde su llegada desde el norte de Londres el pasado febrero, el defensa de 19 años se ha adaptado con total naturalidad al fútbol del primer equipo. Ya suma 25 apariciones con el primer equipo, incluidas 22 en la Premier League.
La trayectoria de Obi, sin embargo, pone de relieve la naturaleza impredecible del desarrollo de los jóvenes. Después de disputar ocho partidos con el primer equipo durante la campaña 2024-25, el delantero danés se estancó la pasada temporada. Posteriormente ha sido cedido al conjunto neerlandés Willem II para la presente campaña con el objetivo de recuperar su impulso.
- ZUMA Press Wire
En busca de un gran avance
Para Konde, el objetivo inmediato será asentarse en su nuevo entorno y demostrar su valía en la estructura de la academia de Fletcher. Una rápida adaptación podría hacer que ascienda con rapidez en las categorías inferiores en los próximos meses.
Mientras tanto, el United seguirá de cerca la evolución de sus inversiones globales en jóvenes. Junto a la etapa de Obi en la Eredivisie, el centrocampista maliense de 20 años Sekou Kone también ha sido enviado al Lausanne-Sport suizo en calidad de cedido por una temporada para adquirir una valiosa experiencia en el fútbol sénior.
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