Ante el director general de VW, Oliver Blume, los Lobos empataron 0-0 en la ida del playoff contra el SC Paderborn, tercero de Segunda, y ahora peligra su permanencia en la última jornada de una temporada marcada por las crisis.
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¡Golazo del Wolfsburgo en un emocionante partido de descenso! El VfL Wolfsburgo se acerca cada vez más al descenso de la Bundesliga
El lunes de Pentecostés se definirá el ascenso y el descenso. El Wolfsburgo visita Paderborn con desventaja tras un ataque sin ideas. El Paderborn, sólido en defensa y con el apoyo de su público, sueña con volver a la Bundesliga tras seis años. En la vuelta no jugará Jonah Sticker, expulsado por doble amarilla (90'+4).
El Wolfsburgo, en la Bundesliga desde 1997, se salvó en promociones anteriores ante Eintracht Braunschweig (2017) y Holstein Kiel (2018). El balance general también favorece al equipo de Primera: desde la 2008/09 solo en tres ocasiones ganó el de Segunda.
El SCP ascendió directamente en 2014 y 2019, aunque descendió tras una sola temporada en cada ocasión. El técnico Ralf Kettemann lo calificó como una «oportunidad única en la vida»: «se puede ganar mucho más de lo que se puede perder».
El VfL Wolfsburgo no fue lo suficientemente contundente: Biblija desperdició una gran oportunidad
El VfL, que empezó la temporada soñando con la Copa de Europa pero acabó en zona de descenso, afrontaba mayor presión. En los primeros minutos el Wolfsburgo no mostró inseguridad. Sin embargo, el VfL tuvo problemas para desarrollar su juego. La presión temprana del Paderborn surtió efecto y obligó al equipo de la Bundesliga a reconstruir el juego desde atrás. La sólida defensa local interceptó con seguridad los balones largos.
El SCP mantuvo la presión y creó su primera ocasión clara: un disparo a bocajarro de Santiago Castaneda que Jeanuel Belocian despejó in extremis con la ayuda del portero Kamil Grabara (9’). El partido siguió igualado: Vavro falló de lejos (23’) y Daghim chocó con Seimen (32’). El Wolfsburgo no aprovechó su mayor calidad, mientras el Paderborn aguardaba para contraatacar.
Tras el descanso el Wolfsburgo siguió sin llegar con peligro al área. Faltas y descoordinaciones frenaron el partido. El director de juego del VfL, Christian Eriksen, se esforzó, pero no encontró su momento de genialidad. Seimen detuvo un libre directo del danés (67’). Filip Bilbija, del Paderborn (84’), desperdició la ocasión más clara para abrir el marcador.