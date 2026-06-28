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¿Gol o asistencia?: ¿Qué ha alegrado más a Jude Bellingham, el «galáctico» del Real Madrid que brilló en la victoria de Inglaterra ante Panamá en el Mundial?
El «galáctico» del Real Madrid vuelve a dar la talla
Bellingham volvió a destacar con Inglaterra. Mostró la serenidad y calidad que le convierten en el único inglés que cumple las expectativas. Tras una primera parte paciente, el jugador de 22 años rompió el empate con un remate ingenioso a la salida de un córner y luego envió un centro milimétrico que supuso el segundo gol de Inglaterra. A pesar de su éxito individual, Bellingham insistió en que el progreso colectivo del equipo era la prioridad de cara a su viaje a Atlanta para disputar los dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo.
«Primer objetivo cumplido», afirmó Bellingham. «Vinimos aquí para ir paso a paso. Superamos muy bien los partidos de preparación y ahora hemos logrado ese primer objetivo, que era pasar la fase de grupos y quedar primeros. Tenemos que intentar mejorar en cada partido y depende de nosotros hacerlo».
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Historial de asistencias de Kane
Aunque su primer gol elevó a dos su cuenta en el torneo, Bellingham admitió que le satisfizo más haberle dado la asistencia a Harry Kane. Esa asistencia permitió al delantero del Bayern de Múnich superar oficialmente a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en un Mundial. El certero remate de cabeza de Kane fue su undécimo gol en la escena mundial, lo que le sitúa en la élite del fútbol.
«La asistencia [es lo que más me ha gustado]», reveló Bellingham. «Fue una buena combinación de juego y poder pasársela a Harry, que sigue subiendo su nivel, es increíble. Se lo merece todo. Se ve el esfuerzo que pone como capitán y cómo nos lidera. La calidad habla por sí sola: es el mejor».
Cambiar de marcha en Nueva Jersey
Inglaterra sufrió en la primera parte ante una Panamá replegada que frustró a los hombres de Tuchel. En el descanso, el mensaje fue claro: calma y perseverancia. Bellingham reconoció que no hubo pánico; bastaba subir un poco la intensidad.
«Lo estáis haciendo bien, seguid así», explicó el centrocampista. «Subid un poco el ritmo, nada del otro mundo. Sabíamos en qué nivel estábamos y a qué nivel queríamos llegar, y lo conseguimos en la segunda parte». El ajuste táctico funcionó: Inglaterra controló el ritmo y, al final, arrolló a su rival para llevarse los tres puntos.
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La atención se centra ahora en las eliminatorias
Tras superar el Grupo L, los Tres Leones se preparan para el partido de eliminatoria del miércoles en Atlanta. El liderazgo y la forma de Bellingham serán clave para que Inglaterra cumpla las expectativas generadas en ediciones anteriores. El equipo de Tuchel ya mostró que puede con la presión de ser favorito, pero el jugador del Real Madrid sabe que el torneo se endurecerá.
Con dos goles y una asistencia ya en su haber, el centrocampista afronta el duelo contra la República Democrática del Congo en dieciseisavos, donde cualquier error puede ser decisivo.