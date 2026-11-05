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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
Traducido por

Gloria en la Eurocopa y récords goleadores: los 10 mejores momentos de Cristiano Ronaldo con Portugal, ordenados

Opinion
C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Campeonato de Europa

El futbolista de 41 años ha puesto por fin fin a una carrera internacional repleta de momentos icónicos desde sus inicios.

Pocos futbolistas en la historia han desafiado al paso del tiempo como la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer hombre en marcar en seis Mundiales durante el torneo de 2026 en Norteamérica. Sin embargo, la pobre derrota de Portugal ante España en octavos de final señaló el principio del fin de una de las trayectorias internacionales más extraordinarias de todos los tiempos.

Ronaldo acabó llorando desconsoladamente tras el partido en Dallas, ya que la derrota significaba que nunca cumpliría su «sueño» de levantar la Copa del Mundo. Pero aún quedaba la esperanza de que pudiera disputar otra Eurocopa, al menos hasta que un sonado enfrentamiento con el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, desembocó en una suspensión y, después, en su retirada. 

Evidentemente, Ronaldo no habría querido despedirse así, pero es probable que la decepción pronto dé paso al orgullo por todo lo que el jugador de 41 años logró con su país, que nunca había ganado un gran título antes de su irrupción.

Así, mientras Ronaldo se despide del fútbol internacional tras 146 goles en 234 partidos, ambas cifras de récord, repasamos sus 10 mejores momentos con la camiseta de Portugal...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10«Orgulloso» de su récord de partidos disputados

    Tras un desastroso Mundial de 2022 tanto para Portugal como para Ronaldo, había serias dudas sobre si seguiría jugando con su selección o si siquiera se le debería permitir continuar. Sin embargo, el nuevo seleccionador, Roberto Martinez, nunca tuvo intención de prescindir de Ronaldo, que marcó dos goles en el primer partido del técnico español al frente del equipo: una victoria por 4-0 ante Liechtenstein en marzo de 2023.

    También fue una ocasión histórica para Ronaldo, que se convirtió en el futbolista con más partidos internacionales de la historia.

    «Los récords siempre son positivos, son mi motivación y, como sabéis, me gusta batir récords», dijo Ronaldo, que disputó su partido número 197 con Portugal en el primer encuentro de clasificación de su selección para la Eurocopa 2024, en el Estadio Jose Alvalade. «Ser el futbolista con más partidos internacionales de la historia, tengo que confesar que es algo que me llena de orgullo. Pero también quiero disputar muchos más partidos en el futuro».

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9«Genio del fútbol»

    El duelo de semifinales de Portugal contra Suiza en la primera fase final de la Liga de Naciones se encaminaba hacia la prórroga cuando su inspirador número 7 decidió tomar las riendas, como tantas otras veces.

    Ronaldo ya había abierto el marcador en Oporto con un gol de falta, pero Ricardo Rodriguez empató de penalti. A poco más de dos minutos del final del tiempo reglamentario, el portugués remató de primeras desde 12,8 metros para volver a poner a Portugal por delante. Después, mientras Suiza buscaba el empate, Portugal salió al contraataque y el balón llegó a Ronaldo, que, tras un par de bicicletas rápidas, envió un disparo a la esquina inferior de la portería de Yann Sommer.

    «En cuanto a los adjetivos para describir el juego de Ronaldo, ya he usado muchísimos», dijo Fernando Santos, al frente del equipo, tras la victoria de Portugal por 3-1 en el Dragao en junio de 2019. «Lo entrené en 2003 [en el Sporting CP] y podía ver hasta dónde llegaría. Hay pinturas y esculturas geniales, y él es un genio del fútbol. Cuando alguien marca tres goles, marca la diferencia».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Récord absoluto de goles

    El partido de clasificación de Portugal para el Mundial de 2022 ante Irlanda no iba bien. Portugal perdía 0-1 en casa y Ronaldo había fallado un penalti. Sin embargo, el delantero es tan tenaz como extraordinario en el juego aéreo y marcó dos goles de cabeza en los últimos minutos. Con ellos no solo dio la victoria a su selección, sino que también desbancó a Ali Daei como máximo goleador de la historia del fútbol internacional masculino.

    «Estoy extremadamente feliz. Es otro logro para mi carrera, otro récord para mi museo», declaró entusiasmado Ronaldo tras marcar sus goles 110 y 111 con Portugal. «Se trata de motivación y de las ganas que tengo de seguir jugando al fútbol. Si nos levantamos cada día con la ambición de motivar y de hacerlo mejor, de hacer felices a los aficionados y a nuestros hijos, eso es fundamental».

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7Triplete histórico

    Ronaldo ha sufrido muchas frustraciones en los Mundiales. Ha jugado y marcado en seis ediciones, pero solo ha disputado una semifinal, allá por 2006.

    En general, le ha costado mantener la extraordinaria eficacia goleadora que ha mostrado en otras competiciones, como refleja su balance de 11 goles en 27 partidos. Sin embargo, tres de esos goles llegaron contra España en un emocionante encuentro de la fase de grupos del torneo de 2018 en Rusia.

    Ronaldo abrió el marcador de penalti tras provocar una pena máxima muy rigurosa y, más tarde, adelantó a Portugal por 2-1 con un disparo raso que David de Gea no acertó a detener. Después, con su equipo perdiendo 3-2 y solo dos minutos de tiempo reglamentario por delante, Ronaldo acalló a quienes llevaban tiempo cuestionando su capacidad para lanzar faltas al colocar el balón en la escuadra de la portería española y rescatar un empate para Portugal.

    «Es mi mejor marca personal», dijo el jugador de 33 años a los periodistas tras convertirse en el futbolista de más edad en lograr un triplete en un Mundial.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Lágrimas de felicidad

    Un año después de su derrumbe emocional en la Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo regresó a Alemania con Portugal para la fase final de la Liga de Naciones y, esta vez, derramó lágrimas de alegría en lugar de tristeza.

    «Llevaba tiempo sintiendo [la presión]», dijo Ronaldo sobre su reacción tras la victoria en la tanda de penaltis contra España en la final del torneo disputada en Múnich. «Pero, por la selección, si tuviera que romperme una pierna, lo haría. Había un título en juego, tenía que jugar y lo di todo».

    Ronaldo había desempeñado un papel decisivo en la conquista de la segunda Liga de Naciones de Portugal. Además de forzar la prórroga con su gol del empate ante España en el Allianz Arena, también había marcado en la victoria por 2-1 en semifinales contra la anfitriona Alemania, así como en el partido de vuelta de los cuartos de final contra Dinamarca.

    «Ganar con Portugal siempre es especial», declaró a Sport TV. «Tengo muchos títulos con clubes, pero no hay nada mejor que ganar con Portugal. Por eso hay lágrimas, porque es la sensación del deber cumplido».

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Mantener vivo el «sueño»

    Portugal tuvo suerte de que solo Gales se interpusiera entre su selección y una plaza en la final de la Eurocopa 2016. Con todo, el equipo de Chris Coleman había dado la sorpresa ante una Bélgica que partía como favorita en cuartos de final, así que la victoria portuguesa no estaba ni mucho menos asegurada. Además, los galeses lograron contener a Ronaldo durante los primeros 45 minutos en Lyon.

    Sin embargo, es difícil frenar a un jugador como Ronaldo, especialmente cuando puede elevarse tanto. Casi inevitablemente, abrió el marcador poco después del descanso con un imponente remate de cabeza tras un centro de Raphael Guerreiro. Solo tres minutos más tarde, Nani desvió a la red un disparo raso de Ronaldo para meter a Portugal en la final.

    «Siempre he dicho que mi sueño era ganar un trofeo con Portugal», dijo Ronaldo después. «Estamos más cerca de conseguirlo y creo que ganaremos. Con mucho trabajo, humildad y espíritu de sacrificio, que siempre he demostrado a lo largo de mi carrera, este tipo de cosas son posibles». ¡Y tenía razón!...

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4Nace una estrella de la selección brasileña

    Ronaldo comenzó en el banquillo de Portugal su primer gran torneo internacional con la selección absoluta. Al término de la Eurocopa 2004, estaba claro que había nacido una estrella en la selección portuguesa.

    El torneo terminó, por supuesto, de forma dolorosa para los anfitriones, que perdieron 1-0 ante la sorprendente Grecia en la final disputada en Lisboa. Aun así, Ronaldo había dado continuidad a su prometedora primera temporada en el Manchester United.

    Solo marcó dos goles, ya que entonces tenía 19 años y todavía jugaba como extremo. El primero llegó en una decepcionante derrota ante Grecia en la fase de grupos. El segundo, sin embargo, tuvo mucha más trascendencia. Portugal nunca había llegado a la final de un gran torneo, pero Ronaldo abrió el marcador con un remate de cabeza picado tras un saque de esquina de Deco en la semifinal contra Países Bajos.

    Además, un saque de esquina ejecutado rápidamente por Ronaldo dio a Maniche el tiempo y el espacio justos para batir a Edwin van der Sar con un potente disparo poco antes de cumplirse la hora de juego. Fue una actuación decisiva que no dejó ninguna duda a Luis Figo, leyenda de Portugal, de que el joven estaba destinado a alcanzar la élite. 

    «Tiene cualidades suficientes para llegar a ser el mejor jugador del mundo», dijo el extremo del Real Madrid poco después de la Eurocopa 2004. «Podría llegar a ser mejor que cualquiera que haya visto».

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3Ronaldo al rescate

    Portugal, que acabaría proclamándose campeona, evitó caer en la primera fase de la Eurocopa 2016 por dos razones. La primera fue la disparatada decisión de la UEFA de ampliar el torneo a 24 selecciones e introducir los octavos de final, lo que permitió que cuatro equipos que habían terminado terceros en la fase de grupos pasaran a las eliminatorias.

    La segunda fue que Ronaldo se negó a darse por vencido.

    Después de que Hungría se adelantara con un espectacular gol tempranero de Zoltan Gera, Ronaldo asistió a Nani para que empatara justo antes del descanso. Portugal volvió a verse por detrás en el marcador otras dos veces en la segunda parte, pero Ronaldo respondió en ambas ocasiones: primero con un audaz remate de tacón hacia atrás y después con un cabezazo tan preciso como potente, marca de la casa.

    «Fue un partido loco», dijo el número 7 después de que Portugal pasara de ronda con solo tres puntos en tres partidos. «Hacía mucho calor y fue muy difícil. Siempre fuimos a remolque. Estuvimos eliminados de la Eurocopa tres veces, pero el objetivo principal era pasar de ronda». Y lo lograron gracias a Ronaldo.

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2Superando a Zlatan

    La repesca para el Mundial de 2014 entre Portugal y Suecia se convirtió en un duelo directo entre dos de los mejores delanteros del fútbol. Como era de esperar, Ronaldo ganó su apasionante pulso con Zlatan Ibrahimovic.

    Tras marcar el único gol de la ida en Lisboa, Ronaldo abrió el marcador en Solna en el minuto 50 con una gran definición con la zurda. 

    Ibrahimovic empató para Suecia con un cabezazo a la salida de un córner y después adelantó a los locales con un lanzamiento de falta raso. Pero Ronaldo aún no había terminado: volvió a marcar con su pierna menos hábil para culminar otro brillante contraataque de los visitantes y completó un sensacional triplete con un potente disparo con la derecha.  

    «Sabía que Portugal me necesitaba en estos partidos y demostré que estoy aquí», dijo Ronaldo después de que Portugal ganara 3-2 aquella noche y 4-2 en el global para clasificarse para Brasil. «Simplemente hice mi trabajo, como he venido haciendo últimamente».

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1¡Capitán campeón de la Eurocopa y entrenador!

    Ronaldo tuvo que abandonar el campo a los 25 minutos de la final de la Eurocopa 2016, pero siguió siendo el centro de atención durante el resto del partido. Pese a llevar un aparatoso vendaje en la rodilla izquierda lesionada, se negó a sentarse en el banquillo y se dedicó a recorrer el área técnica mientras daba instrucciones a sus compañeros.

    El central Jose Fonte admitió más tarde que los jugadores sobre el césped apenas prestaron atención a lo que hacía Ronaldo. Según explicó, estaban demasiado concentrados en el partido para darse cuenta de que su delantero estrella había asumido, en la práctica, el papel de segundo entrenador. Por su parte, el técnico, Fernando Santos, rechazó que su capitán hubiera socavado su autoridad.

    «Ronaldo estaba sufriendo más que cualquier otro portugués y lo único que me decía era: “Vamos a ganar, vamos a ganar”», declaró Santos tras la sorprendente victoria por 1-0 ante Francia, anfitriona del torneo, en París. «¿Hay algo malo en eso? ¿Eso hace que el entrenador sea demasiado débil? Es un capitán excelente y el mejor jugador del mundo».

    En aquel momento era difícil discutir esta última afirmación: el gol de Eder en la prórroga permitió a Ronaldo ganar la Eurocopa apenas un par de meses después de volver a conquistar la Champions League con el Real Madrid.

    «Es un momento único para mí», dijo el capitán de Portugal tras levantar su primer gran trofeo con la selección. «Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo, desde 2004. Es inolvidable». 