Pocos futbolistas en la historia han desafiado al paso del tiempo como la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer hombre en marcar en seis Mundiales durante el torneo de 2026 en Norteamérica. Sin embargo, la pobre derrota de Portugal ante España en octavos de final señaló el principio del fin de una de las trayectorias internacionales más extraordinarias de todos los tiempos.

Ronaldo acabó llorando desconsoladamente tras el partido en Dallas, ya que la derrota significaba que nunca cumpliría su «sueño» de levantar la Copa del Mundo. Pero aún quedaba la esperanza de que pudiera disputar otra Eurocopa, al menos hasta que un sonado enfrentamiento con el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, desembocó en una suspensión y, después, en su retirada.

Evidentemente, Ronaldo no habría querido despedirse así, pero es probable que la decepción pronto dé paso al orgullo por todo lo que el jugador de 41 años logró con su país, que nunca había ganado un gran título antes de su irrupción.

Así, mientras Ronaldo se despide del fútbol internacional tras 146 goles en 234 partidos, ambas cifras de récord, repasamos sus 10 mejores momentos con la camiseta de Portugal...