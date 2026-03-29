Glenn Hoddle, candidato a un sensacional regreso al Tottenham tras el despido de Igor Tudor

Según The Daily Mail, Hoddle se ha convertido en un candidato serio para tomar las riendas del Tottenham Hotspur Stadium. A sus 68 años, es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del club y ya dirigió al equipo entre 2001 y 2003. Sin embargo, fichar a Hoddle supondría una gran apuesta, dado que no ha ocupado ningún cargo directivo oficial desde que dejó el Wolverhampton Wanderers en 2006.

A pesar de su larga ausencia de los banquillos, Hoddle sigue siendo una figura muy querida entre la afición de los Spurs. La directiva del club busca a alguien que comprenda el ADN del club tras el fallido experimento con Tudor. Hoddle ha mostrado su disposición a dar un paso al frente y ayudar a su antiguo equipo en estos momentos de necesidad.