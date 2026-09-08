Giuntoli, dardo a la Juventus sobre ‘sus’ Nico González, Koopmeiners y Douglas Luiz: «Muy contento por ellos»

Cristiano Giuntoli, director deportivo del Atalanta, durante la rueda de prensa de presentación de Franck Kessie hizo una referencia, a raíz de una pregunta recibida, a algunos futbolistas de su Juventus que han vuelto a estar en primer plano en este inicio de campeonato con actuaciones positivas: "Estoy muy contento por ellos, están demostrando su valor. Pero yo, sinceramente, estoy pensando en el Atalanta: pienso desde la mañana hasta la noche en el Atalanta de ahora y en el que tendrá que ser". La referencia del director deportivo del Inter, del 2023 al 2025 en la Juventus, es a Nico Gonzalez, Koopmeiners y Douglas Luiz, a quienes había fichado cuando estaba en Turín.