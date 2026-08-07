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Giro sensacional en el mercado de fichajes: el Arsenal «aprieta con fuerza» por una sorprendente estrella del Tottenham para cubrir el vacío en defensa
Arteta apunta a un sorprendente fichaje procedente del gran rival del norte de Londres
Según informa el Daily Mail, el Arsenal está «apretando con fuerza» para fichar al capitán del Tottenham, Romero, mientras busca resolver una crisis creciente en defensa. El club londinense ya se ha puesto en contacto con los representantes del defensa argentino para conocer las condiciones de una posible operación, en lo que supondría un movimiento atrevido por el capitán de su rival más feroz.
La urgencia en la mitad roja del norte de Londres se debe al estado físico de William Saliba. El internacional francés ha quedado descartado para el inicio de la campaña de la Premier League tras una lesión de espalda sufrida durante el Mundial de 2026.
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El Atlético lidera el grupo perseguidor
A pesar del enfoque agresivo del Arsenal, se dice que el Atlético de Madrid es el principal favorito para hacerse con el fichaje de Romero. Diego Simeone es un admirador de largo recorrido de su compatriota y actualmente trabaja en hacer hueco en el Metropolitano para financiar una oferta formal. El gigante español está en conversaciones para vender a Matteo Ruggeri al Aston Villa y a Nahuel Molina a la Roma, con la intención de que las cantidades combinadas faciliten una oferta inicial de 30 millones de libras por la estrella del Tottenham.
El gigante de la Serie A Inter también ha hecho notar su presencia en la carrera, después de haber acordado ya una cifra de 34 millones de libras con los Spurs. Sin embargo, el campeón italiano aún no ha encontrado un punto en común en las condiciones personales.
La postura del Tottenham y la profundidad de su plantilla
El Tottenham se encuentra en una posición en la que puede permitirse dejar salir a Romero por el precio adecuado. El club ya ha reforzado sus opciones defensivas a las órdenes de Roberto De Zerbi con la llegada de John Paul van Hecke por 52 millones de libras y el fichaje a coste cero de Marcos Senesi. Sin embargo, la idea de vender a su capitán al Arsenal, su archirrival, está totalmente descartada tanto para el club como para sus aficionados.
La etapa de Romero en el Tottenham ha sido una montaña rusa, marcada por su recuperación de una lesión de rodilla durante la lucha por la permanencia de la pasada temporada. El defensa fue una pieza clave de la selección argentina que alcanzó la final del Mundial, y anteriormente ya había sido vinculado con una salida tras la marcha de Ange Postecoglou.
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El deseo de Romero de afrontar un nuevo reto
El jugador, de 28 años, ha sido un fijo desde su llegada procedente del Atalanta en 2022, pero dos temporadas consecutivas de inestabilidad han pasado factura. Tras haber vivido dos luchas seguidas por la permanencia, Romero está preparado para competir por grandes títulos. Aunque el Arsenal puede ofrecer de inmediato fútbol de la Champions League y pelear por el título, la histórica rivalidad entre ambos clubes supone un enorme obstáculo para cualquier posible acuerdo de traspaso entre ambas directivas.
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la situación sigue abierta. El interés del Arsenal ciertamente ha complicado la carrera, pero la maniobra financiera del Atleti sugiere que es el destino más probable para el campeón del mundo. Arteta tendrá que actuar rápido si quiere convencer a Romero de cruzar la línea divisoria, o deberá cambiar enseguida hacia otros objetivos para asegurarse de que el Arsenal no se quede corto ante la ausencia del talismánico Saliba.
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