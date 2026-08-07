Giro sensacional en el mercado de fichajes: el Arsenal «aprieta con fuerza» por una sorprendente estrella del Tottenham para cubrir el vacío en defensa

Según informa el Daily Mail, el Arsenal está «apretando con fuerza» para fichar al capitán del Tottenham, Romero, mientras busca resolver una crisis creciente en defensa. El club londinense ya se ha puesto en contacto con los representantes del defensa argentino para conocer las condiciones de una posible operación, en lo que supondría un movimiento atrevido por el capitán de su rival más feroz.

La urgencia en la mitad roja del norte de Londres se debe al estado físico de William Saliba. El internacional francés ha quedado descartado para el inicio de la campaña de la Premier League tras una lesión de espalda sufrida durante el Mundial de 2026.



