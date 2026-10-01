El delantero neerlandés Crysencio Summerville declaró su ambición de consolidarse entre los atacantes de élite de Europa mientras mantiene su buen momento con la selección a las órdenes del seleccionador Xavi Hernandez. El exextremo del West Ham United levantó ampollas al fichar por el club saudí Al-Hilal pese al interés de grandes clubes europeos.

Summerville debutó con la selección absoluta durante la preparación para el Mundial y desde entonces ha entrado en la convocatoria de cada partido.

Provocó el penalti decisivo que dio pie al gol inicial de Mexx Meerdink en la victoria del domingo por 2-1 sobre Serbia en Belgrado.