Giro inesperado en las negociaciones del contrato: el BVB logra un avance con su jugador estrella

A cambio, el centrocampista recibirá un salario considerablemente mejorado y se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del BVB, según se ha informado.

«Estamos muy contentos de continuar nuestro camino junto a Felix. Se identifica plenamente con el Borussia Dortmund y es una pieza fundamental en nuestra planificación estratégica de la plantilla», declaró el director deportivo Lars Ricken: «La renovación de su contrato es una señal de continuidad y subraya nuestra convicción de que juntos tendremos éxito en los próximos años».

Sin embargo, la situación no estaba tan clara en las últimas semanas: últimamente habían aparecido numerosos informes según los cuales varios clubes importantes de la Premier League habían mostrado interés por el jugador de 25 años. Se mencionaban concretamente su antiguo club, el Manchester City, en el que jugó en las categorías inferiores, y el Manchester United.

El diario Bild también había informado de que Nmecha coqueteaba con la idea de dejar el Borussia Dortmund el próximo verano y que la Premier League era su destino deseado.