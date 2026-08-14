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Giro impactante en el fichaje de Victor Osimhen: el Arsenal abre conversaciones con el Galatasaray por una operación sensacional
El Arsenal gira hacia la superestrella nigeriana
En un movimiento que ha dejado atónito al mercado de fichajes, el Arsenal ha mantenido conversaciones con el Galatasaray para cerrar un acuerdo por Osimhen, según The Telegraph. El delantero de 27 años, al que desde hace tiempo se le relaciona con un traslado a Inglaterra, se incorporó al conjunto de Estambul de forma permanente el pasado verano por 75 millones de euros (64,8 millones de libras) tras un culebrón muy mediático con el Napoli.
El Arsenal ha puesto su atención en Osimhen después de chocar contra un muro en su intento de fichar a otros objetivos. Aunque el equipo de Arteta había convertido inicialmente a Julian Alvarez en su principal objetivo para el mercado estival, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su negativa a vender.
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Múltiples acuerdos sobre la mesa
Según el informe, el nombre de Osimhen surgió durante conversaciones más amplias entre el Arsenal y el Galatasaray sobre los futuros de Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri. El campeón turco ya ha puesto a prueba la firmeza del Arsenal con una oferta de 45 millones de euros (38,4 millones de libras) por Martinelli, aunque, según ESPN Brasil, el extremo brasileño se muestra reacio a un traspaso a la Superliga turca.
Al mismo tiempo, las conversaciones avanzan en relación con el joven prodigio Ethan Nwaneri. Se entiende que el Arsenal ha ofrecido al jugador de 19 años al Galatasaray por una cantidad de 40 millones de euros (34,1 millones de libras), y el gigante turco avanza ahora en una operación para hacerse con el excedido del Marsella.
El respaldo de Mikel y los sueños de la Champions League
La posibilidad de que Osimhen fiche por el Arsenal cuenta con el firme respaldo de la leyenda del Chelsea John Obi Mikel, que se ha mostrado muy claro sobre el futuro de su compatriota. Mikel reveló anteriormente que el delantero está desesperado por competir al máximo nivel del fútbol europeo. En declaraciones a Metro, Mikel dijo: "Creo que queremos verle en la Champions League, así que quizá el Arsenal pueda ser el destino. Puede que haya una puerta abierta ahí para Victor".
Obi Mikel, que estuvo implicado personalmente en el intento fallido del Chelsea de hacerse con el delantero en 2024, añadió: "He tenido algunas conversaciones con él. No voy a decir mucho sobre cuáles fueron esas conversaciones, pero está trabajando para asegurarse de acabar en una gran, gran liga europea donde pueda mostrar su talento y competir por ganar la Champions League".
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Cambio de opinión en el norte de Londres
El repentino interés del Arsenal marca un cambio significativo de estrategia. El club del norte de Londres tuvo la oportunidad de fichar al internacional nigeriano ya en 2024, pero finalmente decidió no acometer la operación debido a los costes prohibitivos asociados a la valoración que hacía el Nápoles del jugador en aquel momento.
La operación supondría toda una declaración de intenciones por parte de Arteta, que está deseando encontrar una fuente constante de goles para liderar su ataque. Aunque el Galatasaray ha encontrado el éxito con Osimhen como referencia de su delantera, el atractivo de la Premier League sigue siendo un factor importante para el jugador.
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