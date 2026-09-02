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¡Giro impactante en el cierre del mercado! El Manchester United lanza una sorprendente ofensiva por la estrella del Manchester City Rayan Ait-Nouri
El Manchester United lanza una audaz ofensiva en la ciudad contra su vecino
En uno de los giros más inesperados del mercado de fichajes de verano, el Manchester United ha realizado una consulta formal por el lateral Ait-Nouri, del Manchester City, según talkSPORT.
El United está desesperado por reforzar sus opciones defensivas antes del cierre de medianoche, y Michael Carrick ha identificado al jugador de 25 años como una posible solución a sus problemas en el lateral izquierdo. Aunque los traspasos entre los dos gigantes de Mánchester son históricamente raros, la falta de minutos del defensa argelino ha abierto una ventana de oportunidad que el United parece decidido a explorar.
Actualmente no está claro si las conversaciones avanzarán esta noche tras un contacto inicial, y fuentes del City rebajan por ahora la posibilidad de que se alcance un acuerdo. Según se informa, el campeón de la Premier League se mantiene firme, lo que sugiere que un acuerdo con el equipo de Carrick es prácticamente imposible a estas alturas.
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Carrick busca refuerzos defensivos
La persecución del United por Ait-Nouri llega después de un verano frustrante dedicado a la búsqueda de un lateral izquierdo especialista. El club ha estudiado varios objetivos de alto perfil por toda Europa, pero hasta ahora no ha logrado cerrar a sus opciones prioritarias. Se le vinculó estrechamente con Lewis Hall, del Newcastle United, pero nunca se materializó un avance en las negociaciones.
A pesar de la carrera de última hora por conseguir fichajes, Carrick se ha mantenido públicamente positivo sobre la composición de su plantilla, aunque el repentino movimiento por un jugador del City sugiere que todavía hay una debilidad percibida que necesita ser abordada.
Las dificultades de Ait-Nouri en el Etihad
Para Ait-Nouri, un movimiento al lado rojo de Mánchester representaría una oportunidad para relanzar una carrera que se ha estancado desde su traspaso por una gran suma procedente de Molineux. El lateral fue fichado por el City en una operación valorada en aproximadamente 32 millones de libras apenas el verano pasado, pero su progresión se ha visto frenada por una serie de contratiempos.
Una lesión de tobillo a comienzos de curso alteró su integración en el primer equipo, y su participación se vio aún más limitada cuando se marchó para representar a Argelia durante su campaña en la Copa Africana de Naciones a mitad de temporada.
Bajo el nuevo liderazgo de Maresca, el defensor se ha encontrado todavía más abajo en el orden de preferencias. Con jugadores como Josko Gvardiol, Rico Lewis y Nico O’Reilly, todos capaces de actuar en su posición preferida, Ait-Nouri ha permanecido como suplente sin jugar en las victorias iniciales del City en la Premier League ante el Bournemouth y el Crystal Palace, lo que hace que su futuro parezca cada vez más sombrío.
Últimas horas del mercado de fichajes
A medida que el reloj avanza hacia el cierre del mercado, el Manchester United se enfrenta a una carrera contrarreloj para ver si el City suaviza su postura. Los red devils también habían contemplado un movimiento por Alejandro Balde, de 22 años y del Barcelona, pero el español optó por quedarse y pelear por su sitio a las órdenes de Hansi Flick. Esto dejó a Ait-Nouri como una alternativa principal en las últimas horas del mercado.
Sin embargo, el City recuerda que el jugador solo disputó 17 partidos de la Premier League la temporada pasada y puede mostrarse reacio a ayudar a un rival directo, incluso si el jugador no entra actualmente en sus planes como titular.
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