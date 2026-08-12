En un giro sorprendente en la Premier League, el Arsenal habría explorado la posibilidad de desprenderse de una de sus jóvenes promesas más brillantes rumbo a rivales directos. Los informes sugieren que intermediarios se pusieron en contacto tanto con el Chelsea como con el United para ofrecer los servicios de Lewis-Skelly por una cantidad cercana a 45 millones de libras.

Sin embargo, pese al alza de la cotización del jugador, los rivales nacionales han tomado caminos distintos. Según The Telegraph, el Chelsea ha rechazado la oportunidad de fichar al versátil jugador de 19 años y, en su lugar, ha optado por centrar sus recursos en Pep Chavarria, del Rayo Vallecano. El informe también añade que el United "rechazó de plano" la oferta.



