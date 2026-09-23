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Giro en el juicio por Diego Maradona: un perito judicial oficial sugiere que el icono del fútbol pudo haber muerto por Covid-19
Una hipótesis repentina deja atónita a la sala del tribunal argentino
El icono del fútbol mundial Maradona falleció mientras dormía por un paro cardíaco en su casa de Tigre el 25 de noviembre de 2020, a la edad de 60 años. La tragedia ocurrió apenas dos semanas después de recibir el alta hospitalaria tras una operación con éxito para solucionar un hematoma subdural en el cerebro. En la recta final del juicio en San Isidro, que ya ha escuchado a 76 testigos, el perito judicial oficial Ferrari dejó atónito al proceso al sugerir que la leyenda argentina pudo haber muerto por Covid-19.
- AFP
Un especialista forense cuestiona la metodología de la autopsia
La sorprendente teoría fue expuesta por Ferrari durante su comparecencia como último testigo del proceso, según recogió el medio español MARCA. Al criticar la ausencia de pruebas de coronavirus durante la autopsia realizada en plena pandemia global, Ferrari declaró ante el tribunal: «No podemos descartar que muriera de Covid».
Al detallar cómo el virus respiratorio podía desbordar rápidamente el estado físico de un paciente, el médico forense y pediatra explicó: «La enfermedad por coronavirus entró por las vías respiratorias y podía ser fulminante por su virulencia y matar al paciente en pocas horas».
Cuestionando el testimonio pericial anterior que sostenía que el delantero sufrió una agonía mortal de 12 horas, añadió: «Su agonía debió de durar unos pocos minutos».
Testimonios contradictorios remodelan la defensa médica
La valoración de Ferrari refuerza el argumento de la defensa presentado por el médico principal Leopoldo Luque de que Maradona sufrió una acumulación repentina de líquido en los pulmones, lo que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda que indujo una parada cardiaca en cuestión de minutos. Como el único perito oficial del tribunal que mantiene esta postura, el testimonio de Ferrari aporta un contrapeso crucial para el equipo de la defensa.
Junto a Luque, otros seis profesionales médicos están acusados de homicidio simple con dolo eventual: la psiquiatra Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron y Pedro Di Spagna.
- Anadolu Agency
Los alegatos finales cruciales se acercan al veredicto
Está previsto que el procedimiento se reanude el 29 de septiembre, lo que permitirá a los acusados presentar declaraciones ampliadas directamente ante los magistrados que presiden el caso. El calendario judicial pasará después a los alegatos finales formales, cuyo inicio está previsto para el 6 de octubre. Se espera de forma generalizada que el tribunal concluya todos los asuntos procesales y dicte un veredicto final antes de que termine el mes.
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