La sorprendente teoría fue expuesta por Ferrari durante su comparecencia como último testigo del proceso, según recogió el medio español MARCA. Al criticar la ausencia de pruebas de coronavirus durante la autopsia realizada en plena pandemia global, Ferrari declaró ante el tribunal: «No podemos descartar que muriera de Covid».

Al detallar cómo el virus respiratorio podía desbordar rápidamente el estado físico de un paciente, el médico forense y pediatra explicó: «La enfermedad por coronavirus entró por las vías respiratorias y podía ser fulminante por su virulencia y matar al paciente en pocas horas».

Cuestionando el testimonio pericial anterior que sostenía que el delantero sufrió una agonía mortal de 12 horas, añadió: «Su agonía debió de durar unos pocos minutos».