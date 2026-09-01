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Giro en el fichaje de Malick Fofana: el Sunderland responde al intento del Crystal Palace de arrebatárselo para cerrar un dramático movimiento en el último día del mercado
El Sunderland vuelve a inclinar la balanza a su favor en la carrera por Fofana
El Sunderland ha recuperado el control en la intensa batalla por fichar a Fofana antes de que se cierre el mercado de fichajes el martes por la noche. Según RMC Sport, el Sunderland ha vuelto a poner la situación a su favor al ofrecer comisiones más altas a los representantes de Fofana.
El club de Wearside había acordado inicialmente una operación por valor de 30 millones de euros más 5 millones en variables, pero el Crystal Palace lanzó una agresiva contraoferta de última hora de 37 millones de euros para arrebatarle el fichaje, dejando el acuerdo en el aire a pesar de que Fofana ya había completado el reconocimiento médico con el Sunderland.
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El Crystal Palace aprieta con fuerza tras la salida del Arsenal
El Crystal Palace hizo un decidido esfuerzo de última hora para convencer a Fofana de que se decantara por Londres después de que el Arsenal decidiera no igualar el precio fijado por el Lyon. Al Arsenal se le ofreció la posibilidad de fichar a Fofana, pero Mikel Arteta y el equipo de captación se negaron a pagar la valoración de entre 30 y 35 millones de libras exigida por el club francés.
Eso abrió la puerta al Palace, donde el entrenador Pierre Sage habló personalmente con Fofana para presentarle su proyecto deportivo. El Palace ofreció unas condiciones económicas lucrativas, pero el Sunderland actuó con rapidez para garantizar que su contrato de cinco años ya acordado con Fofana no se viniera abajo en el último momento.
El Lyon se prepara para la vida sin la atacante belga
El Lyon está dispuesto a dar luz verde a la salida de Fofana mientras ultima sus propios refuerzos ofensivos antes del cierre del mercado. El conjunto de la Ligue 1 ya está cerca de completar el fichaje de Keito Nakamura para cubrir el vacío en la banda una vez se cierre la venta de Fofana.
A pesar de la intensa puja entre el Sunderland y el Palace, el Lyon ha mantenido que cualquier traspaso debe satisfacer sus expectativas económicas. El Sunderland parece ahora confiado en que su paquete total mejorado permitirá firmar la documentación a tiempo, poniendo fin a una de las sagas más dramáticas del último día de mercado.
- AFP
Qué viene ahora para Fofana y el Sunderland
Sunderland y Lyon corren contrarreloj para presentar la documentación formal antes de la fecha límite de fichajes de hoy a las 23:00. Si todos los contratos y las autorizaciones reglamentarias se tramitan sin más giros de última hora, Fofana será presentado oficialmente como jugador del Sunderland y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo antes de su próximo partido.
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