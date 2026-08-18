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Todd Boehly ChelseaGetty
Gianluca Minchiotti

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Giro en el Chelsea: Boehly y Walter, listos para vender sus participaciones a Clearlake Capital

Chelsea

Los dos accionistas poseen alrededor del 13 % de las participaciones cada uno

Podría haber llegado el momento de un nuevo giro societario en el Chelsea. Todd Boehly y Mark Walter, entre los principales rostros de la propiedad estadounidense del club londinense, estarían valorando la posibilidad de vender sus participaciones a Clearlake Capital, accionista mayoritario de los Blues. Así lo informa L'Equipe.


Boehly, presidente del club, y Walter, miembro del consejo de administración, poseen aproximadamente el 13% de las participaciones cada uno, el mismo porcentaje que posee el financiero suizo Hansjörg Wyss. Clearlake Capital controla, en cambio, el 62% del Chelsea.


Las relaciones entre Boehly y Clearlake se habrían deteriorado progresivamente. De hecho, el empresario estadounidense ha sido señalado como uno de los principales responsables del decepcionante rendimiento del equipo, pese a las importantes inversiones realizadas en el mercado en los últimos años.

  • Fue especialmente significativo el papel asumido por Boehly justo después de la adquisición del club: en 2022, el estadounidense ocupó durante algunos meses también el cargo de director deportivo, pese a admitir que tenía un conocimiento limitado del mundo del fútbol. Una gestión que contribuyó a alimentar dudas y tensiones dentro de la propiedad.


    Boehly y Walter habían llegado al Chelsea en 2022, haciéndose con el club de Roman Abramovich por una cifra cercana a los 3.000 millones de euros, tras la venta impuesta al magnate ruso después del inicio de la guerra en Ucrania. Hoy, según las valoraciones recogidas por la prensa inglesa, los dos empresarios consideran que el valor del club podría haber alcanzado unos 5.800 millones de euros.


    La posible venta de las participaciones a Clearlake representaría, por tanto, una importante reestructuración en la cúpula del Chelsea, con Boehly y Walter dispuestos eventualmente a dar un paso atrás después de cuatro años marcados por inversiones récord, resultados irregulares y crecientes tensiones internas dentro de la propiedad.



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