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Rafael Leao Milan Getty

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¡Giro de guion con Rafael Leao! Se va al Galatasaray, cuánto ingresa el Milan

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R. Leao

Leao esta mañana se inclinaba por elegir la Premier, pero luego dio marcha atrás: jugará en Turquía.

Rafael Leao se va al Galatasaray. La decisión ya está tomada: el delantero portugués estaba esta mañana dispuesto a aceptar la propuesta del Aston Villa, que estaba listo para garantizarle un salario de 7,5 millones de euros netos por temporada, pero después de comer optó por dar marcha atrás. En un futuro inmediato estará en el club de Estambul, que ha llegado a un acuerdo con el jugador, al que se le ha garantizado un salario de 12 millones de euros más bonus hasta 2030, y con el Milan. El AC Milan ingresará 40 millones de euros fijos más 3 en bonus. Además del 20 % de una futura reventa.

  • Amorim ya no contaba con él

    Que Rafa Leao estaba en la rampa de salida se intuía desde hace tiempo, y ayer llegó la confirmación de Ruben Amorim, en la rueda de prensa previa al duelo con el Venezia: «Leao es un jugador muy fuerte y que, si tiene la mentalidad adecuada, puede jugar en cualquier equipo del mundo. A veces, en el fútbol, llega un momento en el que hay que irse a otro lugar».



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  • EL BALANCE CON EL MILAN

    Leao, que aterrizó en Milán en el verano de 2019 procedente del Lille, ha disputado 291 partidos con el AC Milan, con 80 goles y 65 asistencias. En su palmarés figura un Scudetto, el de 2022 ganado con Pioli en el banquillo, y la Supercopa de 2025, cuando al mando estaba Conceicao.

  • Plusvalía de unos 29 millones

    El valor contable de Leao a 30 de junio de 2026 era de 11,2 millones, a la espera de la confirmación oficial de las cifras, la plusvalía debería ser de algo menos de 29 millones de euros (28,8 millones).

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