Giovanni van Bronckhorst se prepara para un emotivo reencuentro con el Barcelona con el Feyenoord

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, se prepara para un reencuentro memorable, ya que su equipo se enfrenta al Barcelona en la Liga de Campeones. El viaje marca la primera vez que el exinternacional neerlandés se mida al gigante catalán desde su exitosa etapa como jugador en el Camp Nou.

Van Bronckhorst pasó cuatro exitosos años en el Barcelona, levantando el trofeo de la Liga de Campeones junto a estrellas como Lionel Messi y Ronaldinho.

"Solo tengo buenos recuerdos", reflexionó Van Bronckhorst. "Estuve aquí durante cuatro años; formo parte de la historia de este club. Es extraño jugar contra el Barça; es la primera vez."