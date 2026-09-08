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Giovanni van Bronckhorst se prepara para un emotivo reencuentro con el Barcelona con el Feyenoord
Van Bronckhorst se prepara para un emotivo regreso al Camp Nou
El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, se prepara para un reencuentro memorable, ya que su equipo se enfrenta al Barcelona en la Liga de Campeones. El viaje marca la primera vez que el exinternacional neerlandés se mida al gigante catalán desde su exitosa etapa como jugador en el Camp Nou.
Van Bronckhorst pasó cuatro exitosos años en el Barcelona, levantando el trofeo de la Liga de Campeones junto a estrellas como Lionel Messi y Ronaldinho.
"Solo tengo buenos recuerdos", reflexionó Van Bronckhorst. "Estuve aquí durante cuatro años; formo parte de la historia de este club. Es extraño jugar contra el Barça; es la primera vez."
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El entrenador insiste en que el Feyenoord no siente miedo
A pesar de reconocer el buen momento de forma del Barcelona en el ámbito nacional, Van Bronckhorst insistió en que su Feyenoord afronta el partido sin intimidarse. Pidió a sus jugadores que disfruten de la gran ocasión y utilicen el encuentro para demostrar su desarrollo individual.
El técnico, de 51 años, subrayó que medirse al equipo de Hansi Flick representa una oportunidad ilusionante, más que una tarea intimidante.
"No me intimida; lo veo como un reto", afirmó con firmeza Van Bronckhorst. "No tengo miedo. Lo que más me gusta es que juegan como todo el mundo quiere ver. Jugamos contra un rival que puede ganar la Champions League".
Se requiere valentía táctica contra el ataque del Barcelona
Al abordar el planteamiento táctico necesario en el Camp Nou, Van Bronckhorst pidió a sus jugadores que fueran valientes con el balón y evitaran meterse demasiado atrás. Destacó al extremo adolescente Lamine Yamal como una amenaza diferencial de talla mundial, con potencial para ganar el Balón de Oro.
Con el defensa Mika Marmol ocupando el lateral debido a las lesiones en la plantilla, el Feyenoord afronta una prueba dura para contener las amenazas por banda del Barcelona.
"Tenemos que mantener nuestra posición, alejarnos de nuestra portería", explicó Van Bronckhorst. "Nos van a echar hacia atrás, así que tenemos que ser valientes e intentar mantener la posesión".
- Box to Box Pictures
La atención de la plantilla se centra ahora en la prueba europea
Van Bronckhorst también confirmó que el extremo Anis Hadj Moussa ha dejado atrás sus recientes problemas disciplinarios y un traspaso fallido para centrarse plenamente en el partido.
El Feyenoord aspira a adaptarse al aumento de intensidad con respecto al fútbol nacional mientras busca lograr un resultado memorable en España.
Una actuación positiva en el Camp Nou daría al conjunto neerlandés un enorme impulso en su campaña de la Champions League.
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