Getty
Traducido por
«Gio tiene que ser quien lo haga»: Freddy Adu cree que las habilidades únicas de Reyna son fundamentales para que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos triunfe en el Mundial de 2026
Reyna debe compartir la responsabilidad del liderazgo con Pulisic y McKennie
Aunque cuenta con jugadores de probada eficacia en Europa, como Christian Pulisic y Weston McKennie, Estados Unidos no puede permitirse depender en exceso de un par de individuos. La responsabilidad de aportar creatividad y peligro de gol debe repartirse entre varios jugadores.
Ahí es donde entra en juego Reyna, uno de los jugadores con mayor talento técnico que ha dado el fútbol estadounidense. Adu, que sabe muy bien lo que es la presión de intentar estar a la altura de las expectativas, ha declarado: «Creo firmemente en que un centrocampista ofensivo debe ser capaz de conectarlo todo. Y por eso siempre he dicho que Gio tiene que ser quien lo haga».
El reto está servido: Reyna —que ahora juega en el Borussia Mönchengladbach— tiene que demostrar que es capaz de convertirse en otra opción capaz de cambiar el rumbo del partido para la selección estadounidense.
- GOAL
Por qué Reyna podría desempeñar un papel crucial en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Cuando se le pidió que señalara a los jugadores que deben rendir al máximo para que Estados Unidos tenga éxito este verano, Adu —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la página web de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «Creo que es Pulisic. Creo que cuando juega realmente bien, siento que el equipo se alimenta de eso. Es el mejor jugador del equipo. Cuando tu mejor jugador, cuando tu jugador más importante está en racha, está en su mejor momento y juega bien, eso se contagia al equipo y todos dan un paso al frente para jugar bien. Creo que él es ese jugador.
«Creo firmemente en que un centrocampista ofensivo debe ser capaz de conectarlo todo. Y por eso siempre he dicho que Gio tiene que ser quien lo haga. Él es el que tiene las habilidades para hacerlo todo. Pero ahora mismo no está jugando y eso es un gran problema.
«Hay que estar en buena forma al llegar a un Mundial. Al fin y al cabo, es un Mundial. Así que va a ser difícil porque él es el que puede desbloquear el ataque, puede desbloquear a Pulisic y puede desbloquear a McKennie, puede desbloquear a [Folarin] Balogun».
Reyna necesita minutos ante la falta de actividad en su club
Reyna ha disputado 16 partidos con el Gladbach esta temporada, pero el último de ellos fue el 17 de enero y le ha costado mucho ganarse un puesto en el once inicial. Aun así, ha sido convocado para los amistosos contra Bélgica y Portugal, ya que Pochettino sigue confiando en su indudable potencial.
Cuando se le preguntó si Reyna necesita jugar en todos los partidos de preparación antes de que comience el Mundial, Adu añadió: «Creo que sí, porque necesita minutos. Necesita estar en forma y en condiciones de juego.
«Cuando no juegas, es diferente. Cuando entrenas todo el tiempo y lo haces bien y todo eso, una cosa es entrenar y otra muy distinta es estar en el partido y en forma para el juego. Es completamente diferente. Así que sí que lo necesita. Si no lo consigue, le va a costar mucho ser titular en el Mundial».
- Getty/GOAL
¿Seguirá Pochettino confiando en Reyna?
Reyna pasó por un momento difícil durante el Mundial de 2022 y en los días inmediatamente posteriores, ya que su relación profesional con el exseleccionador de la USMNT, Gregg Berhalter, fue objeto de un minucioso escrutinio. Sin embargo, parece que se lleva mejor con Pochettino.
Al ser preguntado sobre si el técnico argentino —cuyo contrato solo dura hasta que termine la campaña de Estados Unidos en el Mundial— seguirá mostrando confianza en Reyna, Adu dijo: «Creo que Poch va a estar abierto a Gio. Lo incluyó en la última convocatoria, así que sigue abierto. Aunque Gio no haya estado jugando, lo incluyó, lo que es una buena señal para Gio.
«Creo que sí lo tiene en mente. Y creo que se ha dado cuenta de lo que Gio puede aportar al equipo. Así que, ahora mismo, depende de Gio esforzarse al máximo para ponerse en la mejor forma posible, ganarse un puesto en el equipo y conseguir minutos de juego. Simplemente, conseguir tantos minutos de juego como pueda».
La selección estadounidense se enfrentará a Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el sábado. Permanecerán en ese estadio para enfrentarse a una Portugal sin Cristiano Ronaldo. Dos amistosos más de gran repercusión —contra Senegal y Alemania— llevarán al equipo de Pochettino a la fase final del Mundial, posiblemente con Reyna recuperando la chispa en su juego.