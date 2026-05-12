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Gio Reyna se muestra aliviado tras romper su sequía goleadora de 16 meses, pero evita responder a una pregunta «arrogante» sobre la selección estadounidense en el Mundial
Se acabó la larga espera para marcar un gol
El mediapunta de 23 años por fin tuvo suerte el sábado: se coló en el área y remató de primera un pase milimétrico de Rocco Reitz. Aunque el Mönchengladbach perdió 3-1 ante el Augsburgo, el gol fue clave para un jugador que atravesaba un bache.
Fue su primer tanto con un club desde enero de 2025, cuando aún vestía la amarilla y negra del Borussia Dortmund. El martes, Reyna declaró a la prensa: «Ha pasado un tiempo, pero al final estoy feliz de haber marcado. Al final no importó demasiado, pero más allá de eso, fue bueno disputar muchos minutos y creo que, en general, hice un partido bastante bueno».
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El dilema de la selección para el Mundial
A pocos días de que se anuncie la lista mundialista, el 26 de mayo, Reyna admitió que responder si ha hecho lo suficiente para ir al Mundial es “difícil”.
«Si digo que no, parece que no creo en mí. Si digo que sí, suena arrogante», admitió.
«Admiro al cuerpo técnico y a los jugadores. Quiero aportar y lograr algo grande con el equipo, pero la decisión no está en mis manos».
Superar un historial de lesiones
A pesar de su talento, las lesiones han frenado a Reyna. No juega un partido completo de 90 minutos desde hace cuatro años, lo que refleja su falta de regularidad. En el Gladbach suele ser suplente de impacto, no titular.
Aun así, sigue siendo clave para su selección. Siguiendo los pasos de su padre, Claudio Reyna —que capitaneó a Estados Unidos en dos Mundiales—, el joven Reyna afirmó que ser convocado sería «un honor».
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Dejando atrás los momentos dramáticos de torneos anteriores
El torneo de 2026 le brinda a Reyna la oportunidad de empezar de cero. Como es sabido, su participación en el Mundial de 2022 en Catar se vio afectada por un enfrentamiento público con el exseleccionador Gregg Berhalter, lo que le restó minutos de juego. Cuando fichó por el Gladbach, el jugador ya había señalado que el próximo torneo era su objetivo a largo plazo.
Tras vivir, según sus palabras, «frustración y decepción», el centrocampista quiere que su segunda experiencia mundialista se recuerde por su juego, no por los titulares fuera del campo.