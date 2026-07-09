Mario Gila ya es del Milan. El defensa español confirmó esta mañana en Formello su fichaje por el Milan y, tras atender a la prensa y a los aficionados, aterrizó en el aeropuerto de Linate Prime sobre las 20:30.
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Gila ya está en Milán para someterse al reconocimiento médico con el club rossonero
VISITAS MÉDICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA
Mario Gila está listo para su nueva aventura con el Milan. El club de la calle Aldo Rossi está terminando la documentación con la Lazio; solo faltan detalles. Mañana se someterá a las pruebas médicas en la clínica privada La Madonnina.
LOS DETALLES DEL NEGOCIO
El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de una futura reventa.
Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.
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