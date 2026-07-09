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Gila ya está en Milán: «Listo para cualquier reto». Próximamente se someterá a los reconocimientos médicos con el club rossonero y luego se anunciará su fichaje

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Fichajes

Milán, ya es oficial: Gila llega y pronto hablará.

Mario Gila ya es del Milan. El defensa español confirmó esta mañana en Formello su fichaje inminente y por la tarde voló a Milán.  «Me voy en estos días». Tras atender a los aficionados, esta tarde ha llegado a Milán y ha aterrizado sobre las 20:30 en el aeropuerto de Linate Prime, donde también ha saludado a los seguidores.


Tras aterrizar, se ha dirigido a un hotel céntrico donde pasará la noche antes de someterse a las pruebas médicas mañana.


El español ha declarado: «Muy contento de estar aquí, listo para todos los retos. Un saludo a los aficionados».


Aún no se ha confirmado el número de camiseta que usará; en la Lazio llevaba el 34, el mismo que el joven Vladimirov en el Milan la temporada pasada.



  • VISITAS MÉDICAS

    Mario Gila está listo para unirse al Milan. El club de la calle Aldo Rossi ha terminado los trámites con la Lazio; solo faltan detalles. Mañana se someterá a las pruebas médicas en la clínica privada La Madonnina.

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  • LOS DETALLES DEL NEGOCIO

    El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de los derechos de reventa.

    Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.

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