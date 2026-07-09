Mario Gila ya es del Milan. El defensa español confirmó esta mañana en Formello su fichaje inminente y por la tarde voló a Milán. «Me voy en estos días». Tras atender a los aficionados, esta tarde ha llegado a Milán y ha aterrizado sobre las 20:30 en el aeropuerto de Linate Prime, donde también ha saludado a los seguidores.





Tras aterrizar, se ha dirigido a un hotel céntrico donde pasará la noche antes de someterse a las pruebas médicas mañana.





El español ha declarado: «Muy contento de estar aquí, listo para todos los retos. Un saludo a los aficionados».





Aún no se ha confirmado el número de camiseta que usará; en la Lazio llevaba el 34, el mismo que el joven Vladimirov en el Milan la temporada pasada.







