Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen y las grandes estrellas que no se han clasificado para el Mundial de 2026

Por tercera Copa del Mundo consecutiva, Italia no ha logrado clasificarse. Desde que se alzó con el título en la edición de 2006, la Azzurri solo ha ganado un partido en el torneo (contra Inglaterra en 2014) y ahora se verá obligada a seguirlo desde casa una vez más tras la derrota en la tanda de penaltis del martes ante Bosnia y Herzegovina.

Toda una generación de jugadores italianos, entre los que se encuentran Sandro Tonali, Nicolò Barella y Alessandro Bastoni, sigue así a la espera de dejar huella en un torneo mundial, aunque quizás el más famoso de ellos sea el portero Gigi Donnarumma. El actual ganador del Trofeo Yashin y Jugador del Torneo de la Eurocopa 2020 está considerado como uno de los mejores porteros de su generación, pero el hombre que cautivó a los aficionados cuando debutó con el AC Milan con 16 años habrá cumplido ya los 30 cuando vuelva a tener la oportunidad de clasificarse para su primer Mundial.

Por supuesto, los fracasos de Italia no deben achacarse a Donnarumma, pero, como una de las figuras más destacadas de la selección, el guardameta del Manchester City tendrá que dar la cara y asegurarse de mantenerse al más alto nivel durante otros cuatro años si los cuatro veces campeones quieren volver por fin al Mundial en 2030.