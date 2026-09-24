Hay clubes a los que no les basta con ganar, sino que se espera de ellos que impongan su carácter en el partido y que hagan que el rival viva bajo presión desde el pitido inicial.

El Real Madrid en España, el Al-Hilal en Arabia Saudí y el Al-Ahly en Egipto son tres clubes cuyas aficiones se acostumbraron a ver un fútbol ofensivo, una presión constante y un dominio que se traduce en ocasiones y goles.

Sin embargo, el panorama actual parece llamativamente distinto, después de que el trío pasara a estar dirigido por técnicos que se inclinan por la organización antes que por la aventura, y por las transiciones antes que por la posesión ofensiva continua, apoyándose en bloques defensivos medios o bajos en algunas fases de los partidos.

Y el resultado es que la pregunta ya no tiene que ver con el número de estrellas sobre el terreno de juego, sino con la capacidad de cada equipo para preservar su identidad histórica.