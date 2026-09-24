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Gigantes sin colmillos: el Real Madrid, el Al-Hilal y el Al-Ahly, presos de la identidad perdida

FEATURES
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly SC
Primera División
1ª División
Premier League
Marruecos
Italia
Portugal
España
Arabia Saudita
Egipto

Una situación difícil y distinta

Hay clubes a los que no les basta con ganar, sino que se espera de ellos que impongan su carácter en el partido y que hagan que el rival viva bajo presión desde el pitido inicial.

El Real Madrid en España, el Al-Hilal en Arabia Saudí y el Al-Ahly en Egipto son tres clubes cuyas aficiones se acostumbraron a ver un fútbol ofensivo, una presión constante y un dominio que se traduce en ocasiones y goles.

Sin embargo, el panorama actual parece llamativamente distinto, después de que el trío pasara a estar dirigido por técnicos que se inclinan por la organización antes que por la aventura, y por las transiciones antes que por la posesión ofensiva continua, apoyándose en bloques defensivos medios o bajos en algunas fases de los partidos.

Y el resultado es que la pregunta ya no tiene que ver con el número de estrellas sobre el terreno de juego, sino con la capacidad de cada equipo para preservar su identidad histórica.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El despertar de Inzaghi no oculta los defectos de identidad

    Con Simone Inzaghi, el Al-Hilal se ha vuelto más preocupado por el equilibrio, la organización y las transiciones, una filosofía que el entrenador italiano logró aplicar de forma evidente durante ciertos periodos de la temporada pasada, pero que no convenció a una afición que esperaba un equipo más feroz en ataque, especialmente con la enorme cantidad de estrellas en la línea ofensiva.

    Y aunque el Al-Hilal comenzó la temporada actual de manera sólida, logrando 6 victorias en las primeras 7 jornadas, la aplastante goleada sobre el Al-Taawoun por 6-0 no puede considerarse por sí sola prueba suficiente de que el engranaje ofensivo esté completo, pues el Al-Sukry se encontraba en zona de descenso y no había conseguido ninguna victoria hasta ese momento.

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    En cambio, el Al-Hilal ya había perdido ante el Neom por 0-2 pese a contar con tres delanteros destacados, en un partido en el que sufrió la falta de efectividad ofensiva.

    El problema, por tanto, no reside en la capacidad del Al-Hilal para marcar goles cuando se derrumba la resistencia del rival, sino en su capacidad para generar soluciones ante un equipo organizado que cierra los espacios y le obliga a jugar en zonas reducidas.

    Y es precisamente aquí donde aparece la crisis de identidad que percibe la afición: ¿es este el Al-Hilal que solía atacar, o un equipo nuevo que busca primero la seguridad y luego espera el momento de la transición?

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    El Ahly: el gigante que busca sus colmillos

    En El Cairo, la crisis se percibe con mayor claridad con el marroquí Hussein Amotta, que asumió las riendas del Al-Ahly a comienzos de la presente temporada. Los resultados todavía le conceden margen para defender su proyecto, pero el rendimiento ofensivo abre la puerta a numerosas preguntas, sobre todo por la lentitud en la construcción del juego, la escasez de patrones ofensivos definidos y el recurso frecuente a las soluciones individuales.

    El Al-Ahly firmó un buen inicio en la liga antes de su empate 1-1 con el Al-Mokawloon Al-Arab, pero en aquel partido sufrió para penetrar la defensa del rival, pese a su dominio del balón en la segunda parte, y todo terminó con un gol de penalti.

    Asimismo, el Al-Ahly padeció enormes espacios a la espalda de su defensa y entre sus dos centrales, que el Al-Mokawloon aprovechó una y otra vez. Incluso pese a la victoria sobre el Abu Qir Fertilizers en la última jornada, esta se logró también gracias a esfuerzos individuales.

    Y aquí el enfado de la afición se vuelve comprensible desde el punto de vista técnico, porque el problema no es solo el empate o el desperdicio de una ocasión, sino la sensación de que la propia manera de jugar no se parece al Al-Ahly que la afición quiere ver.

    Un equipo que cuenta con nombres capaces de marcar la diferencia, pero que no construye el ataque de un modo que ofrezca a esos jugadores las mejores condiciones, por lo que la solución individual pasa de ser un arma adicional a un salvavidas recurrente.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid: las estrellas están presentes, pero el ataque brilla por su ausencia

    En Madrid, en cambio, la ecuación es más apasionante, porque José Mourinho regresó al Real Madrid en medio de grandes expectativas, pero se encontró ante un equipo que cuenta con nombres de renombre en todas sus líneas, mientras su propia personalidad sigue a prueba.

    El propio Mourinho afirmó que quiere un equipo capaz de presionar y recuperar el balón en campo rival para luego matar al adversario en cuestión de segundos durante la transición, pero también recalcó la necesidad de tener la capacidad de defender de forma más replegada cuando el partido así lo exige.

    El problema se hizo evidente de manera flagrante ante el Atlético de Madrid, cuando el Real Madrid perdió 1-2 en el derbi, en un encuentro en el que el equipo sufrió por la pérdida del control y de la eficacia, mientras que el Atlético dominó las riendas del partido durante largos periodos.

    Y aunque el Real Madrid cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia individual, el sistema no les brindó suficientes espacios ni continuidad ofensiva.

    Y lo más llamativo es que el problema del Real Madrid no se detiene en la construcción ofensiva, sino que se extiende a la propia presión: el equipo no presiona como una unidad compacta en la medida requerida, y cuando se repliega hacia sus zonas no siempre parece capaz de controlar los espacios entre líneas, mientras que se muestra más desconcertado ante un rival que le impone la posesión en lugar de concederle los espacios que desea para la transición.

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  • Una sola crisis con tres nombres

    Lo llamativo en las historias del Al Hilal, el Al Ahly y el Real Madrid es que los tres clubes no sufren por falta de calidad individual, sino por una pregunta mayor: ¿cómo quieres jugar? Porque la afición no exige solo ganar, sino que quiere ver a un equipo que ataque de la manera acorde a su historia, que presione, que genere ocasiones y que obligue al rival a replegarse.

    Inzaghi cuenta con un arsenal ofensivo capaz de marcar la diferencia, Aammouta dispone de nombres que le brindan variadas soluciones ofensivas, y Mourinho tiene en el Real Madrid a un grupo de los futbolistas más destacados del mundo.

    Y, pese a ello, la potencia individual no parece suficiente cuando no existe un sistema ofensivo claro capaz de convertirla en una superioridad continua.

    Y aquí la verdadera batalla de los tres entrenadores se vuelve mayor que la simple suma de puntos: Inzaghi está obligado a demostrar que la organización no significa renunciar a la personalidad del Al Hilal, Aammouta tiene ante sí la tarea de devolver al Al Ahly la imagen que su afición desea, mientras que Mourinho necesita encontrar el equilibrio entre su filosofía de presión y transiciones y las exigencias de un equipo como el Real Madrid, que no puede esperar a los espacios todo el tiempo.

    Tres gigantes, tres entrenadores y tres filosofías en busca del equilibrio, pero el problema es que las aficiones de Madrid, Riad y El Cairo no quieren un equipo que espere el partido, sino un equipo que lo construya.

    Y si continúa la incapacidad ante rivales que cierran los espacios, la crisis de resultados podría transformarse en una auténtica crisis de identidad, porque lo que más teme la afición no es que su equipo pierda un partido, sino que deje de jugar de la manera por la que lo conoce.