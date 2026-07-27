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Gianni Infantino será interrogado por políticos estadounidenses sobre su relación con Donald Trump, tras ser citado a comparecer ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes
Diputados demócratas critican a la dirigencia de la FIFA.
El diputado Jamie Raskin, de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara, pidió formalmente que Infantino declare por escrito sobre los vínculos de la FIFA con la Administración Trump. La solicitud llega tras polémicas como la decisión de Infantino de otorgar a Donald Trump el recién creado Premio de la Paz de la FIFA.
Según The Athletic, la pesquisa examina el alquiler de la planta 17 de la Trump Tower, que la FIFA asegura pagar al precio de mercado, aunque Raskin indica que suele costar 600 000 dólares al año.
Raskin también pidió los registros de visitantes de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York, y advirtió que todas las comunicaciones entre el personal de la FIFA y personas vinculadas a la Administración Trump deben ser
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Acusaciones de injerencia política y neutralidad
La comisión investiga la suspensión del estadounidense Balogun en el Mundial. Se acusa a Trump de llamar a Infantino para revisar la roja del delantero, y la FIFA lo habilitó para un partido eliminatorio. La FIFA asegura que la decisión fue independiente, pero la medida provocó críticas globales.
Más de 70 legisladores europeos pidieron investigar si la FIFA respetó la neutralidad política. Raskin sostiene que esas acciones parecían buscar el favor del presidente Trump y su Administración, incluido el retiro de acusaciones del Departamento de Justicia por el escándalo de 2015.
Escándalos en la venta de entradas y protección al consumidor
La Cámara de Representantes investiga las polémicas políticas de venta de entradas de la FIFA, criticadas por los fiscales generales de Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California.
Raskin acusó a la FIFA de aprovechar su posición para «estafar a los consumidores» con precios abusivos y tácticas fraudulentas. La carta recuerda que la candidatura prometía un máximo de 1.550 dólares por entrada para la final, pero algunas se vendieron al final por casi 33.000 dólares.
Además, preocupa que la FIFA creara nuevas categorías de asientos más caras tras vender millones de entradas al público. Raskin concluye: «Incluso después de comprar una entrada, la FIFA puede reubicar al aficionado en un asiento peor. Es una conducta ilegal y contraria a los consumidores».
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Repercusiones futuras para la FIFA en América
La Casa Blanca ha respondido a la investigación con un comunicado en el que su portavoz, Davis Ingle, ha tachado a Raskin de «la idea que tiene una persona estúpida de lo que es una persona inteligente». El Gobierno ha defendido que el Mundial de 2026 fue un éxito histórico que generó miles de millones en ingresos y ofreció una experiencia impecable a los aficionados.
Sin embargo, una fuente demócrata cercana a la investigación advirtió que estas preguntas de supervisión podrían convertirse en investigaciones formales con poder de citación si los demócratas recuperan la Cámara en las próximas elecciones de mitad de mandato.
La tensión actual advierte a la FIFA sobre la Copa del Mundo Femenina de 2031, que podría coorganizar Estados Unidos. Un cambio en el liderazgo político podría suponer un escrutinio aún mayor de sus normas operativas y éticas. Por ahora, la comisión fijó el 9 de agosto de 2026 como plazo para que la FIFA entregue los documentos solicitados.
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