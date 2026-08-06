Aunque Grafstrom describió anteriormente la propuesta como «triste y reprochable» en correos electrónicos privados al personal, el comunicado oficial de la reunión dibujó un panorama de renovada solidaridad. El comunicado continuó: «Para evitar cualquier duda, el secretario general de la FIFA y la junta directiva presentes reafirman su pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como el único dirigente elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA

«En la reunión se debatió y se acordó que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre el presidente de la FIFA, el secretario general de la FIFA y la junta directiva que respaldan la ejecución de esta visión pueden y deben mejorarse siempre de forma continua en términos de su eficacia y eficiencia.

«Confiamos plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes acontecimientos y desafíos que tenemos por delante de una manera unida y transparente, mientras seguimos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo.»

Para reforzar su posición durante las conversaciones en Rabat, las informaciones sugieren que el jefe de la FIFA ha recurrido a maniobras políticas relacionadas con futuros torneos. Infantino supuestamente ha ofrecido a Marruecos la final del Mundial de 2030 a cambio de su vital respaldo público.







