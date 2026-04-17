Gianni Infantino responde a las críticas sobre los «vergonzosos» precios de las entradas para el Mundial de 2026

A pocos días del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, crece la polémica por el alto costo de las entradas. Los aficionados critican precios que, según reportes, superan los miles de libras para la final en el MetLife Stadium.

El presidente de la FIFA ha salido al paso de las críticas y justificado la estructura de precios: los ingresos de los 39 días del torneo financian las operaciones globales de la organización en los años sin Mundial.