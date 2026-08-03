Gianni Infantino recurre a la Administración Trump en un intento desesperado por salvar la presidencia de la FIFA en medio del escándalo por la venta del Mundial

Según se informa, Infantino está recurriendo a la Administración Trump en un intento de alto riesgo por mantener su puesto al frente del fútbol mundial. Fuentes familiarizadas con la situación han confirmado al New York Post que Infantino ha programado conversaciones privadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para la mañana del lunes, mientras aumenta la presión para que dimita tras un desastroso intento de privatizar los activos comerciales del Mundial.

El movimiento se produce en un momento en el que Infantino se siente cada vez más aislado dentro del mundo del deporte, especialmente después de que su estrecha relación con el presidente Donald Trump parezca haberse enfriado de forma considerable. A pesar de sus esfuerzos por cultivar un vínculo con el presidente de Estados Unidos de cara al Mundial de 2026, fuentes internas afirman que el comandante en jefe no está dispuesto actualmente a atender sus llamadas. Una segunda fuente señaló que el jefe de la FIFA se siente «aislado» por la reciente oleada de cobertura mediática negativa y está buscando activamente «aliados de peso que lo apoyen públicamente».