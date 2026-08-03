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Gianni Infantino recurre a la Administración Trump en un intento desesperado por salvar la presidencia de la FIFA en medio del escándalo por la venta del Mundial
Programadas conversaciones diplomáticas urgentes con Rubio
Según se informa, Infantino está recurriendo a la Administración Trump en un intento de alto riesgo por mantener su puesto al frente del fútbol mundial. Fuentes familiarizadas con la situación han confirmado al New York Post que Infantino ha programado conversaciones privadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para la mañana del lunes, mientras aumenta la presión para que dimita tras un desastroso intento de privatizar los activos comerciales del Mundial.
El movimiento se produce en un momento en el que Infantino se siente cada vez más aislado dentro del mundo del deporte, especialmente después de que su estrecha relación con el presidente Donald Trump parezca haberse enfriado de forma considerable. A pesar de sus esfuerzos por cultivar un vínculo con el presidente de Estados Unidos de cara al Mundial de 2026, fuentes internas afirman que el comandante en jefe no está dispuesto actualmente a atender sus llamadas. Una segunda fuente señaló que el jefe de la FIFA se siente «aislado» por la reciente oleada de cobertura mediática negativa y está buscando activamente «aliados de peso que lo apoyen públicamente».
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El fallido acuerdo de 20 mil millones de dólares de Kushner
El detonante de esta crisis sin precedentes fue la revelación de un plan secreto para crear una filial conocida como FIFA Forward Enterprise. Esta entidad habría gestionado los derechos comerciales del torneo más prestigioso de este deporte, con Thrive Capital, de Josh Kushner, dispuesto a adquirir una participación del 20 por ciento por aproximadamente 4.000 millones de dólares. La valoración total del acuerdo se estimó en 20.000 millones de dólares, pero la propuesta provocó una indignación inmediata y generalizada entre las federaciones nacionales. Muchos dirigentes del fútbol afirmaron que se les mantuvo al margen y que solo se enteraron de la posible venta a través de informaciones publicadas en los medios.
La fricción interna ha llegado a un punto de ebullición, con altos cargos de la FIFA expresando una sensación de traición. Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, manifestó públicamente su frustración tras el colapso de las negociaciones. Lamour dijo el viernes a Associated Press que se sintió «engañado» por las acciones de Infantino, dejando claro que desconocía por completo las conversaciones secretas con la firma de capital privado. Según se informa, esta división interna ha llevado a la creación de un movimiento bautizado como «Project Kill The Monster», una iniciativa de ejecutivos de la FIFA dirigida específicamente a apartar a Infantino de la presidencia.
Boicot liderado por la UEFA y revuelta europea
El golpe más significativo a la autoridad de Infantino llegó desde la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. El 30 de julio, los miembros de la UEFA votaron por unanimidad boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA, incluido el Mundial masculino de 2030. Esta decisión sin precedentes fue una respuesta directa al acuerdo propuesto de 20.000 millones de dólares y ha creado una pesadilla logística y política para la FIFA. Está previsto que el torneo de 2030 se dispute en España, Portugal y Marruecos, lo que significa que el boicot podría dar lugar al insólito escenario de que dos países anfitriones se nieguen a participar en su propia competición.
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Una situación casi similar a la de Blatter
A medida que se estrecha el cerco, la dependencia de Infantino de figuras políticas de Estados Unidos pone de relieve la gravedad de su situación. Su llamada programada con Rubio es vista por muchos como un último intento desesperado de encontrar un poderoso protector fuera del mundo del fútbol. Sin embargo, el Departamento de Estado y la FIFA aún no han ofrecido comentarios oficiales sobre la naturaleza de estas conversaciones. El dirigente suizo-italiano, que asumió el control de la FIFA tras los escándalos de corrupción que pusieron fin al mandato de Sepp Blatter, se encuentra ahora ante una amenaza igualmente existencial para su carrera.
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