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¡Gianni Infantino recibe un gran impulso! Su posible rival en la FIFA, Victor Montagliani, descarta presentarse, mientras la UEFA se apresura a encontrar un candidato de consenso
Montagliani se compromete con el futuro de la Concacaf
En un movimiento que aclara el panorama político de la gobernanza del fútbol mundial, Montagliani ha informado a su personal y a la mayoría de las 41 asociaciones miembro de la Concacaf de que se presentará a la reelección como presidente de la confederación el próximo año, según The Guardian.
El empresario canadiense de 61 años había sido señalado ampliamente por varias facciones dentro de este deporte, especialmente en Europa, como una alternativa viable a Infantino. Sin embargo, durante una reciente reunión abierta con el personal, Montagliani expresó su deseo de continuar su trabajo en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe pese a las crisis de gobernanza en curso a nivel de la FIFA.
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Montagliani elige la Concacaf en lugar del desafío de la FIFA
El momento de la decisión es clave, ya que la elección de la Concacaf está prevista para el primer trimestre del próximo año, justo antes de la votación presidencial de la FIFA del 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Al comprometerse con su cargo actual, Montagliani se ha apartado del tablero en un momento en el que los miembros de la UEFA buscaban una figura de consenso para desafiar el statu quo.
Montagliani asumió originalmente el cargo hace diez años con una plataforma de transparencia tras las consecuencias de un enorme escándalo de corrupción que llevó al arresto del expresidente Jeffrey Webb. Desde entonces, se le ha atribuido haber estabilizado una confederación que en su día fue el epicentro de una investigación liderada por el FBI sobre sobornos y crimen organizado.
La decisión de seguir en la Concacaf sugiere una preferencia estratégica por la estabilidad regional frente a la volátil batalla por el puesto más alto de la FIFA. Según una información de The Guardian, Montagliani sigue centrado en servir a los miembros de su región en lugar de buscar un ascenso que muchos creían que estaba perfectamente posicionado para conseguir. Este movimiento deja a Infantino con menos obstáculos de alto perfil mientras se prepara para ampliar su mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial, un cargo que ocupa desde 2016.
Ceferin refuerza su control sobre la UEFA
En paralelo a los acontecimientos en Norteamérica, Aleksander Ceferin también ha reforzado su posición dentro del fútbol europeo. Durante una reunión de las 55 federaciones miembro de la UEFA en Berlín, el dirigente esloveno confirmó su intención de optar a un cuarto mandato como presidente de la UEFA. Esto supone un giro significativo respecto a su postura pública anterior en febrero de 2024, cuando insistió en que no volvería a presentarse.
Aunque hubo cierta especulación con que el propio Ceferin pudiera sentirse tentado a desafiar a Infantino, su compromiso con la UEFA pone fin de hecho a esa posibilidad. En su lugar, el dirigente esloveno está ahora centrado en encontrar un candidato en torno al que el fútbol pueda unirse, incluso mientras Ramon Vega dice que tiene la intención de presentarse a la presidencia de la FIFA, aunque el exdefensa del Tottenham afronta un camino difícil para conseguir el necesario apoyo formal de cinco asociaciones diferentes.
- AFP
El impulso a favor de la reforma institucional en la FIFA
A pesar de haberse descartado para la carrera presidencial, se espera que tanto Montagliani como Ceferin colaboren estrechamente en una agenda de reformas destinada a frenar los poderes de la presidencia de la FIFA. Junto al presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, están impulsando una revisión independiente del plan FIFA Forward Enterprise (FFE).
El trío se ha mostrado firme al exigir cambios más amplios en la gobernanza que formalicen el papel del Consejo de la FIFA en los procesos de toma de decisiones y den una mayor voz a varios actores del fútbol que se sienten apartados por la actual administración.
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