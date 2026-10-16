El miembro del Consejo de la FIFA defendió con firmeza la actual estructura financiera y electoral de la organización frente a sus críticos. Insistió en que la igualdad en la financiación y en los derechos de voto sigue siendo un principio sagrado para la gestión del fútbol mundial.

En respuesta a los llamamientos europeos a una reforma institucional, Yahya se mostró favorable a los cambios siempre que se produzcan a todos los niveles. Subrayó que Infantino y el Consejo siguen plenamente abiertos a medidas que refuercen la transparencia y la democracia.

«Tras retirar finalmente esta propuesta, el presidente Gianni Infantino pidió disculpas a los miembros del Comité Ejecutivo», declaró Yahya. «A continuación se produjo un debate responsable, durante el cual el asunto quedó más o menos aparcado. Y creo que, por el bien del fútbol, el Comité Ejecutivo mira hacia delante y busca soluciones, ante todo con una actitud positiva, centrándose en los aspectos buenos que ofrece hoy el fútbol y tratando de avanzar.

«Y hoy había sobre la mesa una propuesta para conceder 25 millones de dólares a todas las asociaciones. Repartidos a lo largo de cuatro años, esa cantidad es 25 veces lo que había disponible hace diez años. Quizá vengan más proyectos, pero lo fundamental para nosotros, y para responder a su pregunta, es que consideramos que Gianni es la persona adecuada para seguir dirigiendo el fútbol».

«He dicho que el presidente Gianni Infantino está haciendo avanzar el fútbol en todo el mundo. Estos recursos económicos, cuya importancia ustedes minimizan, pueden permitir que hoy los jóvenes jueguen al fútbol en campos de césped en lugar de hacerlo en campos pedregosos o cubiertos de grava, y eso es precisamente lo que importa. Es nuestra responsabilidad en el Consejo de la FIFA seguir desarrollando el fútbol, pero, por supuesto, respetando las normas éticas y cumpliendo los estatutos y reglamentos de la FIFA».